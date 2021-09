Najlepsze lokaty bankowe i konta oszczędnościowe IX 2021 r.

Kosmetyczna podwyżka WIBOR-u pozostała bez większego wpływu na oprocentowanie lokat bankowych. Wciąż pozostaje ono symboliczne z garstką jedynie ofert pozwalających zarobić 1, 2 czy 3% w skali roku.

Nowe lokaty zakładane przez gospodarstwa domowe (wartość w mld zł) W lipcu 2021 roku rodacy zainwestowali w lokaty mniej niż 17 miliardów złotych.

W lokaty biją oprocentowanie i inflacja

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe Z najnowszego rankingu wynika, że na poszukiwaczy okazji czeka aż 5 ofert, w ramach których możliwe jest uzyskanie oprocentowania na poziomie 2-3%.

Nie wszędzie zarobimy promile

Słaba oferta lokat bankowych powoduje, że coraz rzadziej korzystamy z oferty depozytów – wynika z danych NBP. W lipcu 2021 roku w taki sposób rodacy zainwestowali mniej niż 17 miliardów złotych. To o prawie 1/3 mniej niż rok wcześniej, a także prawie 3 razy mniej niż w lipcu 2019 roku.Z drugiej jednak strony doceniamy bezpieczeństwo i łatwy dostęp do środków zdeponowanych w banku. Przez to pęcznieją kwoty trzymane w „skarbcach” tych instytucji, ale nie w ramach lokat, tylko rachunków zwykłych i oszczędnościowych. Powód jest prosty - rodzime banki przez lata dowodziły, że można na nich polegać. To dlatego zaufanie do nich może być wyższe niż do instytucji np. na Cyprze czy w Grecji.Za spadkiem popularności lokat stoją przede wszystkim dwa czynniki – wzmożona inflacja i bardzo niskie oprocentowanie lokat . Przykład? Przeciętny roczny depozyt zakładany w lipcu 2021 roku oprocentowany jest na zaledwie 0,13% w skali roku. To znaczy, że powierzając bankowi na rok kwotę 10 tys. złotych możemy przeciętnie liczyć na zaledwie 13 złotych odsetek i to jeszcze przed opodatkowaniem. To znaczy, że po potrąceniu tego co należy się fiskusowi po roku do naszych 10 tysięcy bank doliczy zaledwie 10-11 złotych odsetek.Wynik jest co najmniej skromny jeśli porównamy go do tego jak inflacja konsumuje siłę nabywczą oszczędności. Koszyk dóbr i usług, które przed rokiem mogliśmy kupić za 10 tysięcy złotych dziś kosztowałby o około 550 złotych więcej. Oba te elementy – inflacja i oprocentowanie lokat doskonale tłumaczą dlaczego rodacy szukają innych sposobów na inwestowanie kapitału. Efekty widać w postaci rekordowych poziomów sprzedaży obligacji skarbowych, złota, wysokiego popytu na mieszkania czy zainteresowania akcjami, funduszami inwestycyjnymi oraz alternatywnymi sposobami lokowania kapitału.Jeśli ktoś uporczywie nie chce zerwać z przyzwyczajeniem, aby oszczędności zanosić do banku, to powinien zwrócić uwagę na promocyjne oferty przygotowane przez te instytucje.Z najnowszego rankingu lokat i rachunków oszczędnościowych przygotowanego przez HRE Investments wynika bowiem, że na poszukiwaczy okazji czeka aż 5 ofert, w ramach których możliwe jest uzyskanie oprocentowania na poziomie 2-3%. Niestety przeważnie w ramach tych produktów nie ulokujemy dużych kwot, a do tego z promocyjnego depozytu będziemy mogli skorzystać tylko raz i to na dość krótki czas, ale i tak dzięki nim można liczyć na co najmniej kilkadziesiąt złotych odsetek więcej niż w przypadku statystycznej lokaty bankowej.Większą swobodę mamy w przypadku depozytów z oprocentowaniem na poziomie od 0,5% do 1,5%. Nie jest tak, że możemy w nie inwestować bez limitu, ale zdarzają się w tym gronie propozycje w ramach których możemy zaangażować nawet 50-400 tysięcy złotych. Znacznie łatwiej znaleźć też rozwiązania, z których mogą skorzystać dotychczasowi, a nie tylko nowi klienci.Są jednak też instytucje, które nawet w ramach najlepszych depozytów oferują niższe odsetki. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że wraz z oferowaniem coraz niższego oprocentowania banki stawiają potencjalnym klientom coraz niższe wymagania.W naszym rankingu zbieramy co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach i rachunkach oszczędnościowych. Skupiamy się na takich, w ramach których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy. Kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo, a więc lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). I choć przyjmujemy oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), to robimy to tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.