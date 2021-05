Pozytywne opinie o Programie Ulga od Długu

Artykuł sponsorowany Program Ulga od Długu działa już od 6 miesięcy. Coraz większa grupa Klientów programu docenia efekty pracy kancelarii prawnej CERTO, a swoją pozytywną opinię o Programie Ulga od Długu wyraziła w badaniu satysfakcji klienta. Program Ulga od Długu działa już od 6 miesięcy. Coraz większa grupa Klientów programu docenia efekty pracy kancelarii prawnej CERTO, a swoją pozytywną opinię o Programie Ulga od Długu wyraziła w badaniu satysfakcji klienta.

Coraz większa grupa Klientów programu docenia efekty pracy kancelarii prawnej CERTO Wzrost pozytywnych opinii klientów o Programie Ulga od Długu w drugim miesiącu uczestnictwa wynika m.in. z efektywności działań kancelarii w zakresie powstrzymania kontaktów od wierzycieli i negocjacji warunków zadłużenia.

Klient przystępując do Programu Ulga od Długu, musi przede wszystkim pamiętać, że jest to proces rozpisany na kilka lat. Pierwsze efekty działań widoczne są co prawda już po kilku miesiącach, natomiast efekt końcowy czyli całkowita spłata zadłużenia będzie osiągnięty minimum po 3 latach. Natomiast codziennie podpisywana jest przynajmniej 1 ugoda z wierzycielem, a także podejmowanych jest wiele działań prawnych mających na celu powstrzymanie wierzycieli od nękania klientów Programu Ulga od Długu. Cieszy nas natomiast, że tak wielu Klientów już od 2 miesiąca udziału w Programie Ulga od Długu zaczyna widzieć efekty naszych działań. – podsumowuje Sylwia Pawlina, rzecznik Programu Ulga od Długu.

wszystkich ankietowanych klientów. Wynik wskaźnika NPS (ang. Net Promoter Score), określający stosunek promotorów, czyli osób, które poleciłyby usługi, do krytyków wyniósł 3.65. Wskaźnik ten wzrasta wraz z czasem udziału w programie. Pierwsze efekty działań Kancelarii prawnej CERTO widoczne są już po 2 miesiącach udziału w Programie Ulga od Długu, dlatego też różnica we wskaźniku NPS pomiędzy osobami będącymi w Programie 1 miesiąc a 2 miesiące wynosi aż 37,48 pkt. Natomiast wśród osób będących 6 miesięcy w programie zaledwie 12 klientów nie poleciłoby Programu Ulga od Długu swoim przyjaciołom (ocena od 0 do 6)Wzrost pozytywnych opinii klientów o Programie Ulga od Długu w drugim miesiącu uczestnictwa wynika m.in. z efektywności działań kancelarii w zakresie powstrzymania kontaktów od wierzycieli i negocjacji warunków zadłużenia.Ażklientów będących w od 2 miesięcy bardzo pozytywnie (powyżej 7 w skali od 0 do 10) ocenia działania kancelarii w zakresie powstrzymania kontaktów od wierzycieli. I jest to o blisko 15 pp więcej niż w pierwszym miesiącu uczestnictwa w Programie Ulga od Długu. Wśród wszystkich klientów Programu Ulga od Długu blisko 45% wysoko ocenia skuteczność kancelarii w zakresie powstrzymania kontaktów od wierzycieli.Równie dobrą opinię mają klienci Programu Ulga od Długu odnośnie efektów negocjacji warunków zadłużenia.wszystkich ankietowanych ocenia działania kancelarii powyżej 7 (w skali od 0 do 10). Wskaźnik ten jest najniższy wśród osób które są w Programie Ulga od Długu zaledwie 1 miesiąc i wynosi 32,14%. Natomiast dla osób które są w programie od 2 do 6 miesięcy wynosi onGdyby Klienci mieli podjąć ponownie decyzję o podjęciu współpracy,. Ponownie najwyższy wynik jest wśród osób będących w Programie Ulga od Długu 2 miesiące i wynosi blisko 80%.