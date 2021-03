Ile lat trzeba przepracować, żeby spłacić kredyt hipoteczny?

Wprawdzie najlepiej byłoby móc pozwolić sobie na zakup mieszkania za zgromadzone oszczędności, to jednak w praktyce takich szczęśliwców nie jest wielu. Gros z nas musi posiłkować się przy kupnie wymarzonego M pieniędzmi pożyczonymi od banku, a zaciągnięte zobowiązanie spłacać przez długie lata. Ile trzeba pracować, żeby spłacić kredyt hipoteczny w całości? Wiele zależy tu od województwa, z którego pochodzi kredytobiorca.

Przeczytaj także: Wzrost wynagrodzeń bez wpływu na dostępność mieszkań

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile trzeba pracować, by spłacić kredyt hipoteczny w konkretnych województwach?

Ile wynosi średnia liczba rat potrzebnych do spłaty zobowiązania?

W których województwach kredytobiorcy mogą mieć powody do zadowolenia?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile trzeba pracować, aby spłacić kredyt hipoteczny w konkretnych województwach Na Mazowszu najwyższa jest średnia rata, ale najmniejsza ich ilość do spłaty. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Najdłużej w świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile trzeba pracować, aby spłacić kredyt hipoteczny w konkretnych województwach Na Mazowszu najwyższa jest średnia rata, ale najmniejsza ich ilość do spłaty. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Popularne kredyty hipoteczne

Polacy a raty kredytów

Kredyt hipoteczny to w naszym kraju właściwie podstawowy sposób finansowania zakupu wymarzonych czterech kątów . Biorąc pod uwagę, że ceny mieszkań ani myślą spadać, nasze zobowiązania wobec banków stają się coraz pokaźniejsze.Jak pisze ikalkulator.pl, obecnie 0,5 miliona złotych wystarcza na zaledwie 45-46 m2 w Gdańsku lub Warszawie. Lepiej jest oczywiście w mniejszych miastach, gdzie kwota ta pozwala na zakup nawet dwukrotnie większej nieruchomości.Ile więc trzeba zarabiać, aby spłacić kredyt hipoteczny ? IKalkulator.pl przeanalizował, ile w danym województwie trzeba średnio pracować, aby spłacić takie zobowiązanie – przyjmując do obliczeń średnią kwotę kredytu za 2020 r., czyli 300 tys. zł, wskaźnik DstI za 2019 r., który wyniósł 30 proc., a także przeciętne wynagrodzenie netto w sektorze przedsiębiorstw w danym województwie.Tabela przedstawia czas, jaki jest potrzebny w konkretnych województwach na całkowitą spłatę kredytu hipotecznego. Jak widać, aby spłacić kredyt o wartości 300 tys. zł – najdłużej trzeba pracować w województwach: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i podkarpackim. Średnio jest to ok. 24 lat. Oczywiście przyjmując, że rata kredytu wynosi 30 proc. wartości miesięcznej pensji, której wysokość jest nie mniejsza niż średnia pensja netto w sektorze przedsiębiorstw wyliczona dla danego województwa.Podobnie sytuacja wygląda w województwach: podkarpackim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim i podlaskim. 22-23 lata, tyle średnio trzeba pracować w tych województwach, aby spłacić kredyt hipoteczny.Najlepsza sytuacja pod tym względem jest w tych częściach Polski, gdzie są najwyższe zarobki. Najkrócej na spłatę kredytu trzeba pracować w województwie śląskim i mazowieckim – średnio ok. 17 lat. W dolnośląskim również sytuacja należy do jednych z najlepszych – wystarczy ok. 18 lat, aby spłacić zobowiązanie. Poniżej 20 lat na spłatę hipoteki trzeba pracować także w województwie pomorskim i małopolskim.Wyliczono również średnią liczbę rat potrzebnych do spłaty zobowiązania w danym województwie. Jak pokazuje tabela – różnica między dwoma skrajnymi wartościami – województwem świętokrzyskim a śląskim, to ponad 80 rat miesięcznych.Oczywiście trzeba pamiętać, że są to uśrednione wyliczenia, przyjęte dla danego modelu. Może się bowiem okazać, że ten czas będzie jeszcze krótszy – zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące zarobki, a także możliwość nadpłaty kredytu Własne mieszkanie to marzenie większości młodych Polaków. Niestety, rzadko kogo stać na to, aby swoją pierwszą nieruchomość kupić za gotówkę. Świadczą o tym statystyki banków, pokazujące liczbę udzielonych kredytów hipotecznych.W 2020 r., pomimo pandemii i o wiele gorszej sytuacji gospodarczej wielu Polaków, banki udzieliły ponad 204,1 tys. nowych kredytów hipotecznych, których łączna suma wyniosła 60,7 mld zł. Średnia wartość kredytu mieszkaniowego za 2020 r. przekroczyła już 300 tys. zł. Dla porównania – 13 lat temu, a więc w 2007 r., było to 177 tys. zł. Różnica jest więc znaczna.Kiedy ubiegasz się o kredyt hipoteczny, bank sprawdza Twoją zdolność, ale też wskaźnik DstI. Co to takiego? Jak podaje KNF, jest to relacja miesięcznej wartości wszystkich spłacanych rat kredytowych do miesięcznego dochodu netto gospodarstw domowych. Upraszczając nieco, wskaźnik DstI pokazuje, jaką część dochodu przeznaczasz każdego miesiąca na spłatę swojego długu. Optymalną sytuacją jest gdy wynosi on maksymalnie 30 proc. Według zapisów Rekomendacji 9.3, bank podczas oceny zdolności kredytowej klientów powinny zwracać szczególną uwagę na sytuacje, gdy wskaźnik DtI przekracza właśnie owe 40 proc. – jeśli klient ma dochody nieprzekraczające średniego poziomu wynagrodzeń w danym regionie zamieszkania oraz 50 proc. dla pozostałych klientów.Według danych KNF za 2019 rok, większość polskich kredytobiorców spłaca raty, których wysokość nie przekracza 20-30 proc. ich dochodów netto. Jak podała KNF, średnia wartość DStI (ważona wartością bilansową brutto kredytów hipotecznych w każdym z banków) w 2019 r. wynosiła 30 proc. Co to oznacza? Wynika z tego, że miesięczne raty zobowiązań finansowych większości Polaków wynosiły 30 proc. ich dochodów netto.