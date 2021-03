Jaki kapitał trzeba mieć, chcąc otrzymać licencję na zakłady bukmacherskie?

Znowelizowana ustawa hazardowa, która obowiązuje w Polsce od 1 kwietnia 2017 r. uporządkowała pod względem prawnym funkcjonowanie całej branży hazardowej w naszym kraju. Dotyczy to również zakładów bukmacherskich, które są jedną z najpopularniejszych gier o charakterze hazardowym. Firmy bukmacherskie, którą chcą legalnie działać w Polsce, muszą spełnić szereg rygorystycznych wymagań. Jednym z nich jest posiadanie kapitału zakładowego w odpowiedniej wysokości.

Przeczytaj także: Jak uzyskać zezwolenie na legalne zakłady bukmacherskie?

Ile wynosi minimalny kapitał zakładowy legalnego bukmachera?

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą hazardową, od 1 kwietnia 2017 r. w Polsce mogą legalnie działać jedynie firmy bukmacherskie, które posiadają wydawaną przez ministerstwo zdrowia licencję. Aby ją uzyskać, bukmacher musi spełnić szereg dość rygorystycznych warunków.I tak konieczne jest m.in. posiadanie siedziby w Polsce, odpowiednia forma prawna prowadzenia działalności, opłacanie na terenie naszego kraju 12% podatku obrotowego, organizowanie zakładów na podstawie zaakceptowanych uprzednio przez resort finansów regulaminu, a także weryfikowanie wieku i tożsamości graczy, tak aby z usług bukmacherów korzystały jedynie osoby pełnoletnie.Te ściśle określone kryteria wprowadzono w kilku celach. Po pierwsze – była to chęć ukrócenia szarej strefy w zakładach bukmacherskich (według niektórych szacunków, przed wprowadzeniem ustawy w życie nawet 90% zakładów zawierano u zagranicznych bukmacherów, w żaden sposób niekontrolowanych przez polskie prawodawstwo). Po drugie – resort finansów liczył na zwiększone wpływy budżetowe z tytułu podatku od gier i zakładów, a po trzecie – przed korzystaniem z usług bukmacherów miały być chronione osoby niepełnoletnie.Po blisko trzech latach widać, że cele znowelizowanej ustawy hazardowej zostały przynajmniej częściowo osiągnięte. Udział tzw. szarej strefy w sektorze zakładów bukmacherskich spadł do około 50-60%, w 2019 r. legalni bukmacherzy ( z listy MF ) wpłacili do budżetu 823 mln zł z tytułu podatku od gier i zakładów, a dzięki wprowadzonym procedurom weryfikacyjnym dzieci i młodzież nie mają szans, by obstawić kupon u legalnego bukmachera.Wymagań stawianym firmom bukmacherskim starającym się o licencję ministerstwa finansów jest jednak więcej. I tak np. muszą one utrzymywać stabilną sytuację finansową, zapewniającą gwarancję wypłat ewentualnych wygranych, jak i dysponować odpowiednim kapitałem zakładowym.Reguluje to art. 10 znowelizowanej ustawy hazardowej.– czytamy w serwisie o zakładach bukmacherskich prowadzonym przez LegalSport Sp. z o.o., specjalizującym się w analizie rynku legalnych zakładów sportowych w Polsce, bonusów, promocji i specjalnych kodów.Na kilkunastu działających legalnie w naszym kraju bukmacherów około połowa dysponuje kapitałem zakładowym na minimalnym wymaganym w przepisach poziomie. Są jednak i tacy, u których jest on dużo wyższy. Rekordzistą jest tu firma Totolotek z kapitałem zakładowym wynoszącym aż 14,7 mln zł. Za nią plasuje się eTOTO (ponad 8,9 mln zł) oraz TotalBET (4 mln zł).Co tak wysoki kapitał zakładowy oznacza dla graczy? Przede wszystkim stabilność finansową bukmachera i pewność wypłat ewentualnych wygranych. Dzięki temu można typować wyniki ulubionych zawodników i drużyn bez stresu oraz z pełnym spokojem.Hazard może uzależniać. Należy korzystać, tylko z bukmacherów legalnie działających w Polsce tj. posiadających, wydane przez Ministerstwo Finansów, zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć internet. Uczestnictwo w nielegalnych zakładach bukmacherskich, wiąże się z konsekwencjami narażenia się na wysokie kary pieniężne oraz odpowiedzialność karną.