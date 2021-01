Bezpieczne zakupy w czasie pandemii? To możliwe!

Artykuł sponsorowany W dzisiejszych czasach zdrowie to podstawa, dlatego warto stawiać na bezpieczne i pewne rozwiązania, także podczas zakupów. Odpowiedzią na tę potrzebę jest karta kredytowa PKO Mastercard Platinum - to narzędzie płatnicze, które, oprócz swojej podstawowej funkcji, oferuje szereg dodatkowych usług i udogodnień, szczególnie przydatnych w obecnej rzeczywistości. Jeśli cenisz sobie codzienny komfort i rozwiązania skrojone na miarę twoich potrzeb, sprawdź, jakie korzyści może przynieść ci PKO Mastercard Platinum od PKO Banku Polskiego. W dzisiejszych czasach zdrowie to podstawa, dlatego warto stawiać na bezpieczne i pewne rozwiązania, także podczas zakupów. Odpowiedzią na tę potrzebę jest karta kredytowa PKO Mastercard Platinum - to narzędzie płatnicze, które, oprócz swojej podstawowej funkcji, oferuje szereg dodatkowych usług i udogodnień, szczególnie przydatnych w obecnej rzeczywistości. Jeśli cenisz sobie codzienny komfort i rozwiązania skrojone na miarę twoich potrzeb, sprawdź, jakie korzyści może przynieść ci PKO Mastercard Platinum od PKO Banku Polskiego.

PKO Mastercard Platinum – poznaj jej zalety

A gdyby tak mieć własnego asystenta…

Udogodnienia dla internautów

Szybkie zakupy z portfelem elektronicznym

Karta kredytowa PKO Mastercard Platinum to najlepszy wybór, jeśli masz wysokie wymagania odnośnie do usług oferowanych przez bank. Łączy ona w sobie klasyczne możliwości oferowane przez typowe karty kredytowe z dodatkowymi opcjami, które znacznie ułatwiają codzienne, a jednocześnie niezwykłe w dzisiejszych czasach, życie. Z kartą PKO Mastercard Platinum możesz bez zakładania konta w banku dokonywać transakcji oraz zarządzać nimi za pośrednictwem lub poprzez serwis bankowy iPKO, dzięki czemu ograniczysz wizyty w oddziałach banku – to wygodne oraz bezpieczne. Elementem skrojonym na miarę każdego klienta jest przede wszystkim limit kredytowy na karcie, który można ustalić indywidualnie, tak by był dopasowany do wydatków, nie może być on jednak mniejszy niż 5000 zł. Dodatkowo spłata kredytu jest ubezpieczona, a jeżeli uregulujesz ją w terminie, nic nie płacisz za transakcje bezgotówkowe!Każdy posiadacz karty PKO Mastercard Platinum otrzymuje darmową pomoc profesjonalnego concierge’a. Na czym ona dokładnie polega? Concierge zrobi wszystko, byś mógł bezpiecznie spędzić czas poza domem, np. podczas wyjazdu. Jeżeli jest to możliwe, zajmie się rezerwacją pokoju hotelowego lub nawet… zdobędzie bilety na wydarzenie, którym jesteś zainteresowany! Usługa jest dostępna przez całą dobę, więc gdyby wejściówki na interesujący cię event były dostępne np. od północy, concierge również się tym zajmie. Jego pomoc przyda się w szczególności w podróży, kiedy dokonywanie rezerwacji jest utrudnione bądź jeżeli nie masz czasu na samodzielne planowanie wyjazdu.Dodatkową zaletą karty jest możliwość dokonywania wygodnych płatności w internecie, co w dobie zakupów online i lockdownu jest niezbędne. Karta umożliwia łatwe zakupy w sklepach internetowych, m.in. za pomocą płatności BLIK. Co istotne, funkcja działa zarówno wtedy, kiedy robimy zakupy w sklepach polskich, jak i podczas transakcji zagranicznych. Dodatkową wygodą i oszczędnością jest to, że płatności w obcych walutach nie wiążą się z naliczeniem dodatkowej prowizji, a ich waluta rozliczeniowa to zawsze złotówki. Dzięki temu nie musisz zajmować się kłopotliwymi wymianami gotówki, a zakupów możesz dokonywać bez wcześniejszego przygotowania, co pozwala zrobić je sprawniej i bez zbędnych nerwów. To także rozwiązanie, które obniża koszty oraz pozwala cieszyć się przejrzystością wydatków na koncie.Dodatkową usługą w zakresie transakcji jest nowoczesny system płatności, który umożliwia robienie transakcji za pomocą telefonu. Wystarczy pobrać i zalogować się do aplikacji IKO, a potem można już płacić kodem BLIK lub, za pomocą aplikacji Apple Pay czy Garmin Pay. Dzięki karcie i IKO można również szybko i wygodnie dokonywać transakcji w internecie – w dzisiejszym świecie trudno wyobrazić sobie zakupy bez tej opcji.