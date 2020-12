BIK: kredyty dla mikrofirm znowu ze spadkami

Listopad okazał się kolejnym miesiącem, w którym polscy przedsiębiorcy sięgali po kredyty rzadziej niż przed rokiem. Niższe były również pożyczane kwoty - wynika z najnowszych doniesień BIK. Ilościowe spadki sięgnęły -33,3%, a wartościowe -20,8%. Dobrą wiadomością jest fakt, że jakość zaciąganych zobowiązań nie pogarsza się. Najlepiej ze spłatą kredytów radzą sobie firmy budowlane.

Sprzedaż kredytów dla mikrofirmy wg sektorów

Jakość portfeli kredytów dla mikrofirmy wg produktów kredytowych

Jakość portfeli kredytów dla mikrofirmy wg branż

Jak donosi najnowsza publikacja BIK, listopadowe statystyki odnośnie kredytów udzielanych przedsiębiorcom nie przyniosły żadnych zaskoczeń. Przedostatni miesiąc bieżącego roku, analogicznie jak jego poprzednik , zakończył się ilościowymi (-33,3%) i wartościowymi spadkami (-20,8%). Skromniejsze wyniki niż przed rokiem odnotowano w każdej kategorii produktów kredytowych, z których korzystają mikrofirmy.Oto szczegółowe statystyki w tym zakresie (rdr):Jeśli przyjrzeć się jedenastu miesiącom tego roku jako całości, to wówczas okaże się, że banki łącznie udzieliły mikroprzedsiębiorstwom 119,5 tys. kredytów (-32,2%) na kwotę 15,759 mld zł (-27,0%), w tym:Na 9,9 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w listopadzie br., 4,7 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,5%) i 2,6 tys. handlowe (26,3%). Łącznie więc 73,8% udzielonych w listopadzie kredytów przypada na te dwa sektory. Z łącznej kwoty 1,343 mld zł, banki udzieliły 506 mln zł (37,7%) kredytów firmom z sektora usług oraz 404 mln zł (30,1%) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to 67,8% łącznej wartości udzielonych kredytów w listopadzie 2020 r.W okresie styczeń – listopad 2020 r. najwyższe spadki liczby udzielonych kredytów dotyczyły finansowania usług (-34,1%). W przypadku produkcji spadek wyniósł (-33,4%), a handlu (-31,9%). W ujęciu wartościowym w okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. najwyższa ujemna dynamika dotyczyła kredytów mikroprzedsiębiorców z sektora produkcyjnego (-30,5%) oraz usług (-30,0%). W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę (+19,4%) w porównaniu do października odnotowały kredyty, udzielone firmom budowlanym.Listopadowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 3,68% w ujęciu wartościowym. Produktowe Indeksy jakości w listopadzie kształtowały się w ujęciu wartościowym – kredyty inwestycyjne 1,63%, kredyty obrotowe 7,38% oraz kredyty w rachunku bieżącym 2,89%.W listopadzie 2020 r. w porównaniu do października 2020 r. poprawił się (spadł) ogólny indeks jakości (-0,15). Również indeks polepszył się (spadł) w porównaniu do listopada 2019 o (-1,64). Obecnie pozytywnym zjawiskiem jest jego polepszenie pomimo niekorzystnego stałego trendu pogarszania się od czterech lat. Ponownie osiągnął on w listopadzie najniższą (najlepszą) wartość od 2016 r.Źródłem poprawy są dwa czynniki: tarcze finansowe pozwalające zachować płynność finansową w obliczu spadku sprzedaży oraz korzystanie z wakacji kredytowych.Należy pamiętać, że indeksy oparte są na opóźnieniach 90+. Czyli problemy ze spłatą kredytów mogą wystąpić dopiero po 3 miesiącach. Zmiana wartości Indeksu w okresie 12 miesięcy jest jednak zróżnicowana co do wartości. Najwyższe polepszenie o (-2,42) wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych (-1,97). Najniższe w przypadku kredytów w rachunku bieżącym (-0,59).Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w listopadzie 2020 r. spłacane były kredyty przez firmy handlowe – wartość indeksu wyniosła 4,02%. Wartość Indeksu dla wszystkich branż jest najniższa w okresie ostatnich pięciu lat (od 2016 r.).W porównaniu do listopada 2019 r. Indeks polepszył się (spadł) dla wszystkich czterech branż. Najwięcej w usługach o (-1,99). Najlepszy (najniższy) odczyt w listopadzie odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on tylko 2,87%.