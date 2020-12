Chcesz wycofać pieniądze z UFK? To świetny moment

Przedświąteczna akcja promocyjna towarzystw ubezpieczeniowych zakrojona została na dość szeroką skalę. Rodzimi ubezpieczyciele robili, co mogli, aby zachęcić Polaków do zakupu polis. Tymczasem kancelarie prawne podpowiadają konsumentom zgoła co innego. Ich zdaniem nadszedł właśnie świetny moment na wycofanie środków z umów ubezpieczenia na życie w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym (UFK). Przychylne tego rodzaju krokom okazują się zarówno KNF i Rzecznik Finansowy, jak i polskie sądy.

Po wyrokach wydawanych przez sądy wyraźnie widać orzecznictwo uwzględniające roszczenia konsumentów. Organy sprawiedliwości nie mają już wątpliwości co do tego, że tzw. uefki są w rzeczywistości umowami inwestycyjnymi. Tylko pozornie chronią ich właścicieli jako ubezpieczenia na życie, a jest to podstawowy wymóg, jaki powinna spełniać taka umowa - mówi Piotr Maciągowski - Prezes Zarządu E-Kancelaria Grupa Prawno – Finansowa sp. z o.o.



Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com To dobry moment na wycofanie pieniędzy z UFK Rośnie przychylny klimat społeczny dla takich działań, wsparcia posiadaczom „uefek” udzielają Komisja Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, a argumenty konsumentów są aprobowane przez sądy.

Największe instytucje murem za konsumentami

Nie tylko sądy – skuteczne mediacje przeprowadzane przez kancelarie prawne są realną alternatywą

Tak dobrych prognoz na wygranie sprawy - a mówimy tu o odzyskaniu nawet 100 proc. wpłaconych składek - nie było jeszcze nigdy. Dodatkowo, każdego, kto zawarł umowę ubezpieczeniowo-inwestycyjną przed 9 lipca 2018 roku dotyczy 10 lat przedawnienia, a po tej dacie już tylko 6 lat, więc warto skorzystać z tego okresu. Nie trzeba też iść od razu do sądu, można skorzystać z metod polubownego rozwiązywania sporu – np. mediacji - mówi Piotr Maciągowski - z E-Kancelaria.

Nasze doświadczenie kancelarii prawnej przy wsparciu takich instytucji jak KNF czy Rzecznika Finansowego pokazuje, że większość spraw, które nie powiodły się w postępowaniu mediacyjnym, znajduje pozytywny dla konsumenta finał w sądzie - dodaje Piotr Maciągowski z E-Kancelaria.



Batalia o tzw. uefki, czyli produkty stanowiące połączenie polisy na życie z funduszem inwestycyjnym, toczy się już od ładnych kilku lat. Bieżący rok wyraźnie jednak wzmógł jej dynamikę. Powodem, dla którego coraz większa rzesza Polaków chce wycofać swoje pieniądze z UFK , jest przede wszystkim poszukiwanie oszczędności, które przybrało na sile wraz z wybuchem pandemii.Jak podkreśla e-Kancelaria, o wygranie w sądzie sprawy dotyczącej produktów o niejasnych i niekorzystnych zasadach jest obecnie nietrudno.Równie istotna kwestia w sprawach UFK, czyli pobieranie wysokich opłat administracyjnych w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy, też nie rodzi już w sądach wątpliwości. Najczęściej orzecznictwo jasno stwierdza, że ich pobieranie jest niedozwolone. Dlatego dobrym pomysłem jest „skorzystanie z okazji” i postaranie się o zwrot zgromadzonych pieniędzy. Ci, którzy zabiorą się za to jeszcze w tym roku lub w styczniu na zwrot wpłaconych wcześniej składek mają szansę w pierwszym kwartale przyszłego roku.Przychylny klimat dla ochrony konsumentów jest w Komisji Nadzoru Finansowego. KNF od lat stara się zrobić porządek w UFK i polisolokatach. W 2019 r. instytucja zapowiedziała ich wycofanie z ofert towarzystw ubezpieczeniowych już w 2020 r. Do tego nie doszło, ale w planach KNF na najbliższe lata jest zintensyfikowanie działań, które ostatecznie do tego doprowadzą.Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, w swoim oświadczeniu do mediów pisze o opracowywanej na najbliższe lata strategii działań KNF:Wyjaśnia, że jednym z priorytetów strategii jest przeciwdziałanie nadużyciom instytucji finansowych. Wykorzystywanymi do tego narzędziami mają być interwencje produktowe. Będą one regulować oferowanie i dystrybucję produktów i usług finansowych, takich jak ubezpieczenia na życie z funduszami kapitałowymi. Interwencje mają zmniejszyć ryzyko finansowe klientów tych instytucji, dzięki usunięciu z rynku ubezpieczeniowego wątpliwych - w ocenie KNF - produktów.Duże znaczenie w tworzeniu aktualnego podejścia sądów do spraw UFK ma stanowisko Sądu Najwyższego. Postanowienie z dnia 21 maja 2020 roku (I CSK 772/19) wskazuje wprost, że umowy UFK muszą gwarantować typowe ubezpieczenie na życie. W innym wypadku można uznać je za nieważne. W rzeczywistości wiele takich umów gwarantuje ubezpieczenie na życie jedynie z pozoru i w sądzie można to udowodnić.Na straży konsumentów stoi także Rzecznik Finansowy, do którego co roku wpływa około 11 tys. skarg na towarzystwa ubezpieczeniowe , w tym na produkty UFK.Proces mediacji odbywa się przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego i jego celem jest zawarcie ugody satysfakcjonującej obie strony. Jeśli konsument zgodzi się na warunki proponowane przez instytucję finansową, jest to rozstrzygnięcie ostateczne, dlatego na tym etapie szczególnie ważne jest wsparcie prawników. Dopiero w razie braku akceptacji tych warunków, do uzyskania roszczeń pozostaje droga sądowa.