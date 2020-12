WEXO - słowacki kryptowalutowy FinTech startup wchodzi na polski rynek

Artykuł sponsorowany Słowacka spółka technologiczna CRYPTON DIGITAL, SE po ekspansji w Czechach rozszerza swoją działalność o rynek polski. Wprowadza jako kluczowy produkt platformę FinTech WEXO oferującą właścicielom kryptowalut nowoczesne funkcje w bezpiecznym środowisku. Słowacka spółka technologiczna CRYPTON DIGITAL, SE po ekspansji w Czechach rozszerza swoją działalność o rynek polski. Wprowadza jako kluczowy produkt platformę FinTech WEXO oferującą właścicielom kryptowalut nowoczesne funkcje w bezpiecznym środowisku.

Udaje nam się rozwijać według ustalonego planu, co ciągle przynosi nowe możliwości dla zarejestrowanych użytkowników, a także zadowolenie naszych partnerów - dodał Milan Božik, założyciel spółki .

Postanowiliśmy, że chcemy dać taką możliwość również entuzjastom z zagranicy, w postaci ostatnich wolnych udziałów w projekcie. WEXO to już od pierwszej idei projekt o ponadnarodowym wymiarze. Dlatego niedawno postanowiliśmy poszerzyć sieć biur o Pragę i aktualnie nawiązujemy ważne kontakty z polskimi partnerami. Podobnie działamy również na Węgrzech - opisał rozwój spółki Milan Božik, CEO CRYPTON DIGITAL, SE.

WEXO to startup finansowany ze środków własnych. Autorzy umożliwili jednak ograniczonej grupie entuzjastów projektów FinTech dołączyć do WEXO a wziąć udział w rozwoju spółki i startupu WEXO.

Platforma została zaprezentowana na rynku słowackim dopiero w lipcu i już zdążyła zdobyć zainteresowanie naszych krypto-entuzjastów. Za pośrednictwem WEXO można nie tylko sprzedawać lub przechowywać kryptowaluty w portfelu krypto, lecz także wygodnie je wymieniać w najpopularniejszych parach kryptowalutowych. WEXO pracuje aktualnie z kryptowalutami Bitcoin, Ethereum i Litecoin oraz stablecoinami Tether i TrueUSD (walutami cyfrowymi o stabilnej wartości). Ostatnią funkcjonalnością dodaną aktualnie przez deweloperów jest własny cyfrowy sejf.To wszystko planują do końca roku wesprzeć przez uruchomienie aplikacji mobilnej WEXO dla Android i iOS.WEXO to startup finansowany ze środków własnych. Autorzy umożliwili jednak ograniczonej grupie entuzjastów projektów FinTech dołączyć do WEXO a wziąć udział w rozwoju spółki i startupu WEXO.Innowacyjny zespół ze Słowacji zajmował się pierwotnie kryptowalutami w charakterze inwestycji i nadal pomaga swoim klientom w tym zakresie, natomiast celem WEXO jest umożliwienie każdemu nieograniczonego korzystania z kryptowalut w codziennym życiu.Świadczenie usług w ramach tego projektu zapewnia pod względem produktowym czeska spółka partnerska UPDN ONE, s.r.o. posiadająca bogate doświadczenie na rynku finansowym. CRYPTON DIGITAL, SE wspiera projekt ze środków własnych, oferuje jednak możliwość nabycia udziałów w projekcie WEXO i czerpać korzyści płynące z zysków innowacyjnej spółki.