Popyt na kredyty mieszkaniowe: BIK notuje kolejne odbicie

W minionym miesiącu br. BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wzrósł o 8,1%. To drugi dodatni odczyt, jaki zanotowano od marca br. W październiku o kredyt mieszkaniowy w bankach i SKOK-ach zawnioskowało blisko 38,5 tys. klientów, a więc nieco mniej niż przed rokiem (-1,7%). Średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła 297,77 tys. zł. W tym zakresie wzrosty właściwie nie ustają - czytamy w najnowszym komunikacie BIK.

Na wartość październikowego Indeksu pozytywnie wpłynął wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu, natomiast negatywnie - spadek liczby wnioskodawców. Październikowy Indeks, choć jest mu daleko do odczytu lutowego br. (+27,6%), który zakończył poprzedni wzrostowy trend popytu na kredyty mieszkaniowe, jest już kolejnym po wrześniowym, dodatnim odczytem obejmującym okres pandemii. Potwierdza się więc odbudowa popytu (ujęcie wartościowe) na rynku kredytów mieszkaniowych, zapoczątkowana w czerwcu, lipcu i sierpniu oraz odzwierciedlona dodatnim wrześniowym odczytem.



Popyt w roku 2020 możemy określić jako swoisty rollercoaster: w styczniu kontynuowana hossa z 2019 r., w lutym – pełna euforia, w marcu w pierwszej połowie optymizm, w drugiej połowie niepewność, w kwietniu – głęboki spadek, w maju lekka poprawa, w czerwcu wyraźna poprawa, stabilizacja w miesiącach wakacyjnych lipcu i sierpniu, a we wrześniu i październiku dodatnie odczyty. Otwartym pytaniem pozostaje, jak długo potrwają wzrosty.



Zagrożeniem może być druga fala pandemiczna. Mamy obecnie już soft lockdown, rośnie prawdopodobieństwo hard lockdownu na podobieństwo drugiej połowy marca i kwietnia. Tym bardziej, że twardy lockdown jest już ogłoszony w kilku europejskich krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii czy w Austrii. W takim przypadku można się spodziewać negatywnej a wręcz panicznej reakcji potencjalnych wnioskodawców.

BIK Indeks – Popytu na Kredyty Mieszkaniowe wyniósł w październiku 2020 r. (+8,1%)

Trzeba również pamiętać, że Indeks wskazuje jedynie na odbudowę strony popytowej i to tylko w wymiarze wartościowym rynku kredytów mieszkaniowych. Warto zwrócić uwagę na wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu, co częściowo może być związane z poluzowaniem przez część banków wymagań co do udziału własnego – a tym samym wzrostu akceptowalnego poziomu wskaźnika LtV. Wartość akcji kredytowej determinowana jest polityką kredytową banków. Dlatego też w miarę optymistyczne odczyty poziomu popytu na kredyty mieszkaniowe nie oznaczają jednak, że nastąpi również automatycznie wzrost akcji kredytowej. Szczególnie w obecnych warunkach, banki prawdopodobnie w odpowiedzi na wzrost niepewności, bardzo ostrożnie podejdą do udzielania kredytów mieszkaniowych.

Jak już wspomniano we wstępie, październik br. przyniósł drugą od czasu wybuchu pandemii dodatnią wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe. Wskaźnik sięgnął 8,1%, co oznacza, że w badanym okresie, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 8,1% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.Szczegółowe dane wskazują, że w minionym miesiącu o kredyty mieszkaniowe zawnioskowało 38,44 tys. klientów, co w ujęciu rocznym oznacza spadek o -1,7% (z 39,12 tys.). Warto dodać, że względem września 2020 r. mamy w tym zakresie zwyżkę o 2%, a w stosunku do kwietnia 2020 r. aż o 38,2%.BIK podaje również, że średnia kwota kredytu mieszkaniowego wnioskowanego we wrześniu br. wyniosła 297,77 tys. zł i była o 5,3% wyższa niż w październiku 2019 r.Sytuację popytową na rynku kredytów mieszkaniowych tak komentuje prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej: