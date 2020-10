Indeksy giełdowe: 1 grudnia br. zadebiutuje WIGtechTR

Indeksy giełdowe poszerzone o WIGtechTR, bo tak nazywa się nowy wskaźnik, którego publikację GPW rozpocznie 1 grudnia 2020 roku. W jego skład, podobnie jak ma to miejsce w przypadku WIGtech, wejdą spółki z takich sektorów jak biotechnologia, medycyna, gry, informatyka czy telekomunikacja.

Przeczytaj także: GPW wprowadza indeks WIGtech

Ogłoszenie składu indeksu WIGtechTR nastąpi 24 listopada 2020 r. Jak podkreśla Aleksandra Bluj, Wiceprezes GPW Benchmark, w najbliższej przyszłości ma on szanse stać się instrumentem bazowym dla produktów inwestycyjnych ETP.WIGtechTR będzie należeć do dochodowych indeksów giełdowych , co w praktyce oznacza, że przy jego wyliczaniu uwzględniać będzie się zarówno ceny zawartych transakcji, jak i dochody z tytułu dywidend i praw poboru.Indeks będzie obejmował zmienną liczbę spółek, których udział, analogicznie jak w przypadku innych indeksów giełdowych, obliczany będzie w oparciu o liczbę akcji w wolnym obrocie (free float). Udział największych spółek będzie ograniczonydo 10 proc., a jego wartość bazowa będzie ustalona na poziomie 10 tys. pkt.Wartości indeksu będą publikowane w sposób ciągły co minutę. Rewizja indeksu przeprowadzana jest w cyklu razem ze zmianami pozostałych indeksów.Regulamin Rodziny Indeksów Giełdowych obowiązujący od dnia 1 grudnia br. znajduje się na stronie internetowej GPW Benchmark. S.A.