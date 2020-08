Nowe limity od 1 września. Sprawdź, ile można dorobić na emeryturze

To, ile można dorobić na emeryturze, uzależnione jest od rocznika świadczeniobiorcy. Jeśli osiągnął on już ustawowy wiek emerytalny, może dorabiać bez ograniczeń. Jeśli nie, obowiązują go limity, których przekroczenie oznaczać może obcięcie lub nawet zawieszenie świadczenia. Warto pamiętać, że - tradycyjnie już - od 1 września obowiązywać będą nowe, zmienione progi zarobków. Co istotne, będą one niższe niż ostatnio.

emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (kobiety - 60 lat, mężczyźni - 65);

osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Kliknij, aby powiekszyć fot. piotr290 - Fotolia.com Ile można dorobić na emeryturze? Od 1 września obowiązują nowe progi limitów dorabiania dla pracujących emerytów i rencistów.

Zmniejszenie czy zawieszenie świadczenia

620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.



Na emeryturze częściej pracują kobiety

Emerytura nie musi oznaczać końca kariery zawodowej. Wielu seniorów pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego podejmuje pracę. W ciągu ostatnich kilku lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc. Najwięcej pracujących emerytów zamieszkuje w województwie mazowieckim (16,1%) i śląskim (15,2%), najmniej natomiast - w województwie podlaskim - 2,1%. Wśród pracujących emerytów przeważają kobiety, których emerytury są niekiedy znacząco niższe niż mężczyzn. Pracujące emerytki stanowią ok. 56 proc. dorabiających seniorów. Prawie 90 proc pracujących emerytów to osoby w wieku 60-65 lat i więcej.



- Emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, muszą koniecznie pilnować swoich zarobków. Po przekroczeniu obowiązujących limitów, świadczenie powinno zostać odpowiednio pomniejszone lub nawet zawieszone. Po wypłacie nienależnego świadczenia powstanie nadpłata, a to oznacza, że trzeba będzie ją zwrócić do ZUS - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Przypomnijmy, zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, o limity zarobków nie muszą martwić się:W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdują zmieniające się co trzy miesiące limity. Najnowsze wchodzą w życie 1 września i - co ważne - będą niższe od dotychczas obowiązujących.Jak tłumaczy ZUS, jest to efekt tego, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie za drugi kwartał jest niższe niż w styczniu, w którym płacone są 13-stki i premie roczne. Dlatego osoby, które są na wcześniejszej emeryturze oraz renciści, którzy nadal pracują, powinny pilnować tych kwot.Emerytura lub renta podlega zmniejszeniu, jeśli uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od 1 września kwota ta wynosi 3517,20 zł.Świadczenie zostanie zawieszone, gdy przychód przekroczy kwotę 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, czyli od 1 września 6531,90 zł. W porównaniu do kwoty z pierwszego kwartału, która obowiązywała do końca sierpnia, jest ona niższa o prawie 400 zł.W przypadku gdy przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (3517, 20 zł), ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia (6531,90 zł), to świadczenie zostanie zmniejszone o wartość przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, czyli:Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli kwoty 3517,20 zł.