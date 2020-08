KRD: w I poł. br. upadłość ogłosiło 286 firm, zostawiły 50 mln zł długu

W I połowie br. upadłości firm niestety dopisały. Było ich 286, a więc o 145 więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Znacznie większe były również pozostawione przez bankrutów długi - 50 mln zł względem ubiegłorocznych 17,2 mln zł. Jak podkreśla KRD, kłopoty większości firm widoczne były już na długo przed niewypłacalnością - w momencie ogłoszenia upadłości 3 na 4 z nich figurowały już w rejestrze dłużników.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Którą z branż upadłości dotknęły w największym stopniu?

Z których regionów Polski pochodzili bankruci?

Kim są wierzyciele upadłych firm?



- Pół roku później odsetek takich firm wzrósł do ponad 53 proc. Kwota ich zadłużenia także wzrosła, do ponad 44,5 mln zł. Na trzy miesiące przed ogłoszeniem decyzji przez sąd w KRD widniało już prawie 64 proc. takich firm, mających do spłaty ponad 48 mln zł długu. W dniu ogłoszenia upadłości prawie trzy czwarte upadających firm było wpisanych do naszej bazy danych – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.



Na rok przed upadłością w rejestrze widniało 37 proc. przyszłych bankrutów, których długi sięgały blisko 32 mln zł

Upadłości firm głównie w przemyśle

- Po części możemy tu mówić o skutkach epidemii. W marcu nastąpiło całkowite zamrożenie gospodarki. Wiele firm, zwłaszcza produkcyjnych, zmuszonych było zawiesić działalność. Przedsiębiorstwa stanęły. Nie było mowy o eksporcie towarów. Zamówień na różnego rodzaju produkty wytwarzane w Polsce było zdecydowanie mniej. Ale trzeba pamiętać, że wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu miał tendencję spadkową nieprzerwanie od końca 2018 roku. Miał, bo w lipcu wyniósł 52,8 pkt., więcej niż w czerwcu kiedy wskaźnik ten był równy 47,2 pkt. Widzimy ostre spadki produkcji przemysłowej w marcu, kwietniu i maju, co mogło być przysłowiowym gwoździem do trumny niektórych firm – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

Małopolska z najwyższą wartością długu

Sektor budowlany największym wierzycielem

- Dłużnicy nie upadają z dnia na dzień. Dane Krajowego Rejestru Długów wyraźnie pokazują, że pierwsze symptomy bankructwa w wielu przypadkach pojawiły się już rok wcześniej. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie kontrahentów i monitorowanie ich kondycji finansowej. W razie niepokojących sygnałów, warto od razu przekazywać dłużnika do windykacji. Nasze dane pokazują, że najwyższą skuteczność w odzyskiwaniu należności na etapie polubownym osiągamy w przypadku długów nie starszych niż 90 dni. Odzyskujemy nawet 85 proc. takich spraw. Im dług starszy, tym maleje szansa na odzyskanie należności. Dlatego nie warto czekać. Zwłaszcza, kiedy wraz z zadłużeniem danej firmy, rośnie liczba jej wierzycieli. W przypadku ogłoszenia upadłości zazwyczaj nie udaje się ich wszystkich zaspokoić, ponieważ wartość majątku przedsiębiorstwa jest już zbyt niska – zauważa Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

