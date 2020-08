BIK: sprzedaż pożyczek o połowę gorsza niż rok temu

W czerwcu 2020, w porównaniu do tego samego miesiąca roku ubiegłego, obserwowaliśmy kolejne spadki ilości i wartości pożyczek udzielanych przez współpracujące z BIK firmy pożyczkowe. Sięgnęły one odpowiednio -38 proc. i 50,2 proc.

Dzisiejszy komunikat BIK wskazuje, że przeciętna wartość czerwcowej pożyczki pozabankowej sięgnęła 2 093 zł , co względem analogicznego okresu poprzedniego roku również oznacza spadek (-19,5%).Łączna sprzedaż firm pożyczkowych współpracujących z BIK osiągnęła w omawianym okresie:Gorsze wyniki od zeszłorocznych widoczne są również w przypadku, gdy spojrzymy na całe pierwsze półrocze. Przez pierwsze sześć miesięcy br. firmy współpracujące z BIK udzieliły 1 017,8 tys. pożyczek (-26,6% rdr), których łączna kwota osiągnęła 2,301 mld zł (-35,7%).W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. 33% wartości pożyczek udzielono na kwoty powyżej 5 tys. zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 9% sprzedaży. W ujęciu liczbowym dominowały pożyczki do kwoty 1 tys. zł, stanowiące 40% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki na kwoty poniżej 1 tys. zł miały 11% udział w sprzedaży. Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-44,2%) oraz (-48,3%).