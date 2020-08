Pożyczki: branża skurczyła się o 1/4, a sprzedaż o 1/2

Najnowsze dane przedstawione przez Fundację Rozwoju Rynku Finansowego dowodzą znacznego pogorszenia na rynku pożyczek. Branży zaszkodziło przede wszystkim związane z wybuchem pandemii obniżenie limitu kosztów pozaodsetkowych. Niektóre firmy pożyczkowe zmuszone były podnieść wymagania kredytowe, inne zawiesiły działalność, a jeszcze inne ją zakończyły. Efektem tego jest m.in. ponad 50-procentowy spadek sprzedaży.

Na mocy przepisów zawartych w Tarczy antykryzysowej wprowadzono m.in. regulacje ograniczające koszty pozaodsetkowe. Przy pożyczkach na maksimum 30 dni górny pułap to 5 proc., a w przypadku finansowania udzielanego na dłuższy czas - 21 proc.

„Z jednej strony lockdown utrudnił wielu podmiotom prowadzenie działalności akwizycyjnej, a z drugiej przyjęto nowe regulacje, które obniżając maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych, uderzają w rentowność sektora. To z kolei w naturalny sposób spowodowało tymczasowe zawieszenie lub całkowite ograniczenie akcji kredytowej przez wiele podmiotów oraz zaostrzenie wymogów kredytowych przez pozostałe firmy” – tłumaczy Agnieszka Wachnicka, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Voyagerix - Fotolia.com Pożyczka 66 proc. Polaków sprzeciwia się zmianom na rynku kredytowym. Z rynku znikła już 1/4 firm pożyczkowych.

Regulacyjne tsunami – efekty po 100 dniach

Konsumenci z optymizmem patrzą w przyszłość

Polacy krytyczni wobec nowych przepisów

Wcześniej publikowane dane Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego wskazywały, że w kwietniu br. na rynku pożyczkowym pojawiło się prawdziwe załamanie - wartość udzielonych pożyczek pozabankowych spadła w ujęciu rocznym o 72 proc., a w stosunku do lutego 2020 r. obniżyła się o 66 proc.Niestety kontynuacją tego trendu zaowocował również cały drugi kwartał 2020 r. Jak czytamy w komunikacie Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, analizowane firmy pożyczkowe udzieliły w tym okresie około 396 tys. pożyczek, których łączna wartość opiewała na 914,9 mln zł. Taki rezultat, względem analogicznego okresu poprzedniego roku, oznacza liczbowe i wartościowe spadki, które sięgają odpowiednio 48 proc. i 64 proc.Spadki sprzedaży to jednak nie tyle efekt nagłego spadku popytu, ile ograniczonej podaży.Nowe limity kosztów pozaodsetkowych, obniżone o ponad 60 proc. w stosunku do wcześniej obowiązujących poziomów, w połączeniu z dwiema szybkimi obniżkami stóp procentowych , zmusiły firmy pożyczkowe do zmian w ofercie produktowej i zaostrzenia polityki kredytowej.Firmy zaczęły udzielać pożyczek na znacznie mniejsze kwoty i to przeważnie znanym już sobie klientom. Trend ten poświadczają dane CRIF – w II kwartale 2020 r. średnia wartość pojedynczej pożyczki spadła o ponad ¼ w stosunku do I kwartału. Z tych samych danych wynika, że wiele podmiotów nie było w stanie skonstruować oferty w oparciu o nowe przepisy, więc zawiesiło lub całkowicie zaprzestało prowadzenia działalności. W analizowanym okresie rynek skurczył się o niemal 25 proc. działających na nim firm pożyczkowych.Pod względem finansowym pandemia koronawirusa nie dała się we znaki Polakom, tak jak pierwotnie się tego obawiano. Aż 7 na 10 Polaków nie odczuwa, aby w negatywny sposób wpłynęła na kondycję ich domowego budżetu. Aktualna sytuacja gospodarcza i społeczna nie wywołała także u nich większego zapotrzebowania na kredyty i pożyczki – 95 proc. wskazało, że nie musiało zaciągać zobowiązania z związku z epidemią.Badani nie boją się też o przyszłość – zapytani, czy mają obawy o stabilność przychodów w kolejnych miesiącach ponad 2/3 ankietowanych wskazała, że nie ma takich obaw. Kolejne 11 proc. odpowiedziało, że nie ma zdania w tej kwestii.Choć, wbrew założeniom rządu, pandemia nie sprawiła, że Polacy ruszyli tłumnie po kredyty i pożyczki, to jednak dostrzegają zmiany na rynku kredytowym i są wobec nich krytyczni.Z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie FRRF wynika, że niemal połowa Polaków (48 proc.) ocenia jako niekorzystne przepisy przyjęte w ramach tarczy antykryzysowej, odnoszące się do kredytów konsumenckich. Jeszcze więcej badanych, bo aż 66 proc., uważa, że rząd, nawet w trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej, nie powinien ograniczać Polakom możliwości pożyczania pieniędzy w legalnych źródłach, czyli bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i firmach pożyczkowych. Aż 59 proc. badanych uważa, że te ostatnie pełnią ważną rolę na rynku usług finansowych.Niemal co piąty badany uważa, że dzisiaj trudniej jest dostać pożyczkę niż przed pandemią, a co dziesiąty przyznaje, że ktoś z jego bliskiego otoczenia w ciągu ostatnich 3 miesięcy miał problem z uzyskaniem pożyczki z legalnego źródła. A co robią Polacy w takiej sytuacji? Aż 30 proc. respondentów deklaruje, że gdyby znaleźli się w nagłej potrzebie finansowej, a nie otrzymaliby pożyczki w banku lub firmie pożyczkowej, to szukaliby pieniędzy w każdym możliwym miejscu.Jednocześnie ponad 60 proc. badanych uznało, że w takiej sytuacji Polacy raczej zapożyczą się byle gdzie niż zrezygnują z wydatku, który planują: 35 proc. wskazało na pożyczenie od osoby prywatnej (spoza kręgu rodziny i bliskich), a 27 proc. wskazało na wzięcie pożyczki pod zastaw majątku, np. mieszkania, samochodu czy biżuterii. Agnieszka Wachnicka z Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego ostrzega, że ograniczony dostęp do legalnych pożyczek może wpędzić Polaków w pułapkę nadmiernego zadłużenia.