Kredyt hipoteczny: znowu warto iść do banku?

Dane publikowane cyklicznie przez BIK wskazują, że po chwilowym załamaniu popyt na kredyty hipoteczne powoli wraca na dotychczasowe tory – w czerwcu okazał się o blisko 26% wyższy niż w maju. I wprawdzie nie są to jeszcze wyniki napawające huraoptymizmem (jest gorzej niż w 2019 roku), to jednak nie sposób nie wspomnieć o pozytywnych sygnałach ze strony banków, które łagodzą politykę kredytową i wprowadzają pierwsze promocje – czytamy w komunikacie ANG Spółdzielni.

Popyt na kredyty hipoteczne od marca pod kreską

- W połowie marca zaczęliśmy dostrzegać pierwsze negatywne skutki pandemii, jednak sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu dopiero w kwietniu. Zgłaszali się do nas przede wszystkim klienci, którzy - głównie z powodu utraty lub zmniejszenia wynagrodzenia - mieli problemy z terminową spłatą zobowiązań. Nasza praca dotyczyła więc przede wszystkim szukania dla nich korzystnych rozwiązań, zanim jeszcze pojawiła się realna pomoc dla kredytobiorców od rządu – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jaroslaw Grudzinski - Fotolia.com Czy warto już wnioskować o kredyt hipoteczny? Z rynku dochodzą pozytywne sygnały – banki zaczynają łagodzić swoją politykę, pojawiają się też pierwsze oferty promocyjne.

Polacy wracają do banków

- Przez ostatnie miesiące banki zaostrzały swoją politykę udzielania kredytów hipotecznych. Wzrosła m.in. wymagana minimalna wartość wkładu własnego – nawet do 30%, mniejsze szanse na kredyt hipoteczny miały też osoby prowadzące własną działalność. Obecnie mamy więcej klientów niż możliwości znalezienia dla nich finansowania odpowiadającego ich oczekiwaniom i możliwościom. W ostatnim czasie zaczęły jednak docierać do nas z banków optymistyczne sygnały o łagodzeniu tych restrykcji i pojawianiu się promocji na kredyty hipoteczne. Nie dotyczy to jednak wszystkich banków, dlatego polecam skorzystanie z usług pośrednika kredytowego, który jest na bieżąco informowany o wszelkich zmianach i promocjach obowiązujących w większości banków. W każdym przypadku klienci muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ z związku z ograniczeniami w postaci pracy zdalnej czasy procesowe w bankach są mocno wydłużone – dodaje Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Przewidywania formułowane przez ekspertów jeszcze przed pandemią wskazywały, że na rynku kredytów hipotecznych bieżący rok może okazać się rekordowy. Wskazywały na to zarówno niskie stopy procentowe i – co za tym idzie – sprzyjające kredytobiorcom oprocentowanie długu, jak i poprawiająca się sytuacja materialna Polaków. Dziś już wiadomo, że konieczna jest rewizja tych prognoz.Dobrą sytuację na rynków kredytów hipotecznych prognozowano zresztą jeszcze na początku roku. Potwierdzeniem tego były dane BIK , które wskazywały, że w styczniu i lutym popyt ze strony kredytobiorców wzrósł w ujęciu rocznym o odpowiednio 24,5% i 27,7%. W marcu mieliśmy już jednak spadki.Z danych BIK wynika, że w czerwcu odnotowano o 2,6% więcej wniosków kredytowych w stosunku do czerwca 2019, jednak ich wartość była niższa o 6,7%. Najistotniejszy jest jednak fakt, że w stosunku do poprzedniego miesiąca liczba wnioskujących wzrosła aż o ¼, co może świadczyć o odwilży na rynku kredytowym. Poprawę sytuacji potwierdzają doniesienia o pojawieniu się pierwszych ofert promocyjnych.Ze względu na trudną sytuację Polaków spowodowaną pandemią, Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe do zaledwie 0,1%. Zgodnie z przepisami, oprocentowanie kredytu hipotecznego nie może być wyższe niż dwukrotność sumy stopy procentowej i 3,5%, co oznacza, że nie przekracza obecnie 7,2%. Przy ustalaniu warunków spłaty kredytu należy jednak pamiętać o tym, że te warunki mogą się w każdej chwili zmienić, a po podwyższeniu wysokości stóp procentowych, miesięczna rata kredytu wzrośnie nawet o kilkaset zł.