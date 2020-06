Jak generować i lokować oszczędności?

Artykuł sponsorowany Pytanie o sposób na oszczędzanie powinno być aktualne zawsze, nie tylko wtedy, gdy trzeba ratować biznes czy domowe finanse przed skutkami kryzysu. Wszystkim tym, którzy o tym pamiętali, łatwiej będzie przetrwać najtrudniejszy okres. Gdzie zatem szukać oszczędności prowadząc firmowy lub domowy budżet? Pytanie o sposób na oszczędzanie powinno być aktualne zawsze, nie tylko wtedy, gdy trzeba ratować biznes czy domowe finanse przed skutkami kryzysu. Wszystkim tym, którzy o tym pamiętali, łatwiej będzie przetrwać najtrudniejszy okres. Gdzie zatem szukać oszczędności prowadząc firmowy lub domowy budżet?

Oszczędzanie – sposób na kryzys

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Lokaty Facto dla klienta biznesowego i detalicznego Lokaty Facto dla klienta indywidualnego dostępne są w wariancie na 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 60 miesięcy, w każdym przypadku z atrakcyjnym oprocentowaniem. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Na czym można zaoszczędzić, prowadząc działalność?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Lokaty Facto dla klienta biznesowego i detalicznego W przypadku firmowej Lokaty Facto bank proponuje klientom biznesowym depozyty, których wysokość oprocentowania dopasowywana jest do wielkości deponowanych środków oraz czasu trwania samej lokaty. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Gdzie ulokować oszczędności?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Lokaty Facto dla klienta biznesowego i detalicznego BFF Banking Group to bank z ponad 30-letnim doświadczeniem, który swoje oddziały posiada w 12 europejskich państwach. W Polsce proponuje klientom firmowym oraz indywidualnym m.in. Lokaty Facto. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Co z domowymi oszczędnościami?

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), zajmujący się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych, podaje, że w marcu 2020 r. aż 57 % przebadanych firm, na skutek pandemii koronawirusa, odnotowało spadek przychodów w porównaniu z lutym 2020 r. Polscy przedsiębiorcy będą sięgać po różnorodne rozwiązania, by ograniczyć koszty, co może oznaczać m.in. zmniejszenie liczby etatów w firmie. Wielu planuje skorzystać z rządowej pomocy przewidzianej w ramach tarczy antykryzysowej. Inni zawieszą lub zlikwidują działalność.Obecne cięcie kosztów nie jest oszczędzaniem. To raczej próba ratowania biznesu za wszelką cenę. Oszczędzanie w firmie powinno być działaniem długofalowym, nastawionym na redukowanie zbędnych wydatków i budowanie finansowej rezerwy, która, w razie potrzeby, wyciągnie firmę z finansowego dołka. Jak zatem zabrać się za oszczędzanie w takich okolicznościach?Z dużą dozą pewności można zakładać, że wiele rozwiązań spontanicznie opracowanych podczas pandemii, wejdzie na stałe do repertuaru firm. Możliwe, że część pracowników, która została oddelegowana do pracy w trybie home office, będzie pracować tak na stałe. Dzięki temu pracodawcy zdecydują się na wynajęcie mniejszych powierzchni biurowych, sporo oszczędzając na comiesięcznym czynszu najmu. Małe firmy mogą sięgnąć po coworking, ponadto w trend redukowania liczby biurek wpisuje się także outsourcing wybranych usług, jak marketing czy księgowość. W wielu firmach wymierny skutek przyniesie też optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej, a także wdrożenie ekologicznych zasad drukowania. Regularnie trzeba przeglądać również wszelkie umowy z firmami zewnętrznymi i starać się je renegocjować. W plan oszczędzania dobrze jest także zaangażować pracowników by pokazać, że firma zmierza do poprawy jakości funkcjonowania przez redukcję niepotrzebnych wydatków. Warto mieć jednak na uwadze, że nawet w tym okresie istnieją sektory rozwijające się i posiadające nadpłynność, którą należy obsłużyć w możliwie najbardziej opłacalny sposób.W dobie kryzysu płynność finansowa i hołdowanie zasadzie „cash is king” to podstawa. Odradza się inwestycje ryzykowne (np. giełda) albo zamrażające gotówkę (np. zakup nieruchomości). Eksperci rekomendują ulokowanie nadwyżek finansowych w produktach niskiego ryzyka, takich jak np. lokaty oszczędnościowe. Bezpieczeństwo takich inwestycji podnosi fakt, że banki działające na podstawie polskiego i unijnego prawa, są objęte systemem gwarancji depozytów. Dzięki temu systemowi każdy bankowy depozyt do kwoty 100 tys. euro, w przypadku ogłoszenia przez bank upadłości, zostanie klientowi zwrócony.W ślad za pierwszą od 2015 r. obniżką stóp procentowych większość banków obniżyła oprocentowanie na lokatach. Nadal można jednak znaleźć banki, które utrzymały oprocentowanie na atrakcyjnym poziomie. Warto przyjrzeć się np. BFF Banking Group, czyli bankowi z ponad 30-letnim doświadczeniem, ekspertem na polu finansów, w tym depozytów, który swoje oddziały posiada w 12 europejskich państwach, zaś w Polsce proponuje klientom firmowym oraz indywidualnym m.in. Lokaty Facto , które wyróżniają się szczególnie atrakcyjnym oprocentowaniem. Stabilna finansowa tej instytucji została również potwierdzona przez agencję ratingową Moody's, która niedawno potwierdziła wszystkie oceny BFF. W przypadku firmowej Lokaty Facto bank proponuje klientom biznesowym depozyty, których wysokość oprocentowania dopasowywana jest w zależności od wielkości deponowanych środków oraz czasu trwania samej lokaty. Lokata Facto, w porównaniu do oferty innych instytucji, dostępna jest w większej liczbie wariantów czasowych, spośród których klient może wybrać interesującą go opcję. Nie ma też górnego limitu, jeśli chodzi o wielkość depozytu. Firmy mogą otworzyć dowolną liczbę lokat o różnych terminach zapadalności, bez podziału na środki nowe czy stare, a dodatkowo cały czas mogą liczyć na bezpośrednie wsparcie eksperta banku.BFF Banking Group obsługuje także klientów indywidualnych, do których adresuje lokatę Facto w wariancie na 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 oraz 60 miesięcy, gdzie proponowane przez bank oprocentowanie sprawia, że Lokata Facto cały czas znajduje się w czołówce rankingów najatrakcyjniejszych ofert depozytów. Przykładowo bardzo atrakcyjnie prezentuje się 12-miesięczna lokata oprocentowana na 1,90% w skali roku, czy depozyt na 6 miesięcy z oprocentowaniem wynoszącym 1,80% w skali roku. Lokatę Facto dla klientów indywidualnych można założyć w prosty i szybki sposób, gdzie wszystkie formalności załatwiane są drogą online, na stronie internetowej banku, co daje dużą oszczędność czasu i ogranicza czynności do minimum.Ukłonem w stronę klientów detalicznych jest też wprowadzenie oprocentowania na bezterminowym rachunku depozytowym powiązanym z terminową lokatą, także z atrakcyjnym oprocentowaniem. Konto depozytowe daje swobodę operowania pieniędzmi (wpłaty i wypłaty w każdym momencie, bez żadnych opłat i limitów miesięcznych), podczas gdy lokata terminowa, z założenia, ma trwać określony czas. Proponowane przez BFF Banking Group, dwutorowe rozwiązanie, daje więc możliwość podzielenia środków na takie, do których klient chce zachować bieżący dostęp oraz takie, które przez dany okres może ze spokojem zdeponować na lokacie.Właścicielem marek Lokata Facto oraz BFF Banking Group jest Banca Farmafactoring S.p.A.