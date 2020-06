Masz kredyt hipoteczny? Sprawdź, czy NBP zafundował ci 2 raty

Decyzje NBP obniżyły oprocentowanie kredytów hipotecznych do najniższego poziomu w historii. Z wyliczeń Expandera wynika, że raty części kredytów spadną dzięki temu aż o ok. 1/6. Oznacza to, że co 6 miesięcy suma uzyskanych oszczędności będzie tak wysoka, że wystarczyłaby na spłatę raty. Można więc powiedzieć, że dzięki obniżkom stóp procentowych wprowadzonych przez NBP, kredytobiorcy otrzymali rocznie dwie raty gratis. Dotyczy to jednak kredytów udzielonych stosunkowo niedawno. W przypadku „starych” kredytów rata spadnie w mniejszym stopniu.

To jak mocno spadnie rata kredytu hipotecznego zależy od fazy spłaty

Decyzje NBP obniżyły oprocentowanie kredytów hipotecznych do najniższego poziomu w historii. Z wyliczeń Expandera wynika, że raty części kredytów spadną dzięki temu aż o ok. 1/6. Oznacza to, że co 6 miesięcy suma uzyskanych oszczędności będzie tak wysoka, że wystarczyłaby na spłatę raty. Można więc powiedzieć, że dzięki obniżkom stóp procentowych wprowadzonych przez NBP, kredytobiorcy otrzymali rocznie dwie raty gratis. Dotyczy to jednak kredytów udzielonych stosunkowo niedawno. W przypadku „starego” kredytu hipotecznego rata spadnie w mniejszym stopniu.Zacznijmy od kredytu hipotecznego na 300 000 zł na 30 lat udzielonego w styczniu tego roku. Rata w lutym wynosiła 1400 zł. Teraz spadła do 1167 zł, czyli o 233 zł. Roczna oszczędność wynosi 2 796 zł, a więc niemal tyle ile dwie lutowe raty. Spadek jest więc ogromny. Trzeba jednak dodać, że niektórzy kredytobiorcy muszą zaczekać jeszcze kilka miesięcy na obniżkę.W niektórych bankach raty spadną dopiero z kilka miesięcyBanki aktualizują oprocentowanie kredytów zwykle raz na 3 miesiące, a czasami jeszcze rzadziej. Dla przykładu mBank dla części kredytów robi to co 3 miesiące i właśnie taką zmianę wprowadził. Niestety od 2 czerwca aż do 2 września będzie obowiązywała jeszcze stawka 0,68%. Przypomnijmy, że po majowej obniżce stóp procentowych stawka ta wynosi już tylko 0,27%. Kredytobiorcy mBanku muszą jednak zaczekać kolejne 3 miesiące na spadek oprocentowania uwzględniający efekty ostatniej obniżki stóp procentowych NBP.Musimy też ostrzec, że w niektórych przypadkach raty spadną nieznacznie i to się nie zmieni nawet za kilka miesięcy. Im dłużej kredyt jest spłacany, tym raty są mniej wrażliwe na zmiany stóp procentowych . Dla przykładu weźmy kredyt na 300 000 zł, udzielony w styczniu 2006 r. na okres 15 lat. Jego spłata skończy się więc już za kilka miesięcy. W lutym rata takiego kredytu wynosiła 2 312 zł, a obecnie spadła do 2 298 zł, a więc o niecały 1%. Dzieje się tak dlatego, że tylko minimalną część raty stanowią odsetki. W lutym odsetki wynosiły 73 zł, a obecnie 27 zł. Rata w takim przypadku składa się więc niemal wyłącznie z kapitału. Zupełnie inaczej to wygląda, gdy kredyt został udzielony niedawno. Wtedy to odsetki stanowią większą część raty i dlatego obniżki stóp procentowych zmniejszyły raty aż o 17%.