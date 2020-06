Czy zawarta online ugoda z firmą windykacyjną jest ważna?

Trwająca wciąż pandemia oraz związane z nią ograniczenia w życiu społecznym zatrzymały nas w domach. Wiele aktywności przeniosło się do sieci, czego potwierdzeniem są chociażby najnowsze badania PBI - w kwietniu z internetu skorzystało 28,2 mln Polaków, którzy dokonali 64,3 mld odsłon. Na szczęście online możemy załatwić także wiele spraw urzędowych, także ugodę z firmą windykacyjną. Jak to zrobić? Czy taka ugoda zachowuje ważność?

Czy ugodę z firmą windykacyjną można zawrzeć przez internet?

– Zalogowani klienci za pomocą portalu mogą sprawdzić wysokość swojego zadłużenia i zapoznać się z przygotowaną dla nich indywidualną ofertą rozłożenia długu na raty. W kilku krokach mogą także zatwierdzić ugodę online lub samodzielnie ustalić wysokość comiesięcznej raty. Dodatkowo, dzięki systemowi płatności online w szybki sposób dokonają należnych płatności – wyjaśnia Marek Wajda z Ultimo.



Czy ugoda zawarta online jest ważna?

– W portalu do obsługi zadłużenia klient może zapoznać się z przygotowaną treścią ugody z firmą windykacyjną oraz zatwierdzić jej warunki, co poprzedza odpowiednia weryfikacja np. poprzez wpisanie kodu SMS wysłanego na wskazany wcześniej numer telefonu. Po zatwierdzaniu warunków spłaty i zawarciu ugody przez Internet, w systemie pojawią się informacje na temat stanu zadłużenia i harmonogram płatności zgodny z zaakceptowanymi wcześniej warunkami ugody – tłumaczy ekspert Ultimo.



W kłopoty finansowe może wpaść niemal każdy. Z tego też względu, warto posiadać wiedzę odnośnie sposobów postępowania w sytuacji, w której w naszej skrzynce czeka na nas wystosowane przez firmę windykacyjną wezwanie do zapłaty.Chowanie głowy w piasek i brak reakcji na takie wezwanie jest jednym z najgorszych rozwiązań. Rozsądnym krokiem, jaki warto podjąć w celu uporządkowania swojej sytuacji finansowej, jest natomiast ugoda z firmą windykacyjną. To pozwoli nam nie tylko rozłożyć powstałe zadłużenie na raty, ale również uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami długu, jak np. wpisanie do rejestru dłużników.Warto przy tym pamiętać, że zatwierdzając warunki ugody z firmą windykacyjną zobowiązujemy się, że będziemy regularnie spłacać swoje zobowiązania zgodnie z dołączonym do ugody harmonogramem. W sytuacji, kiedy chwilowo nie stać nas na opłacenie raty zadłużenia, warto skontaktować się z doradcą i porozmawiać o swoim problemie. Wtedy wspólnie można znaleźć rozwiązanie i się dogadać.Do niedawna chcąc zawrzeć ugodę z firmą windykacyjną trzeba było skontaktować się telefonicznie z doradcą. Teraz możemy to zrobić w prosty i szybki sposób za pomocą portali do obsługi zadłużeń, które udostępniane są przez nowoczesne firmy windykacyjne.Aby zawrzeć ugodę online, musimy założyć bezpłatne konto na takiej platformie. W tym celu zostaniemy poproszeni o kilka podstawowych danych, które umożliwią naszą weryfikację. Po założeniu konta otrzymujemy pełny dostęp do platformy i możemy korzystać z jej wszystkich funkcji w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie za pomocą komputera, telefonu lub tabletu.W przypadku zawierania ugody z firmą windykacyjną przez Internet obowiązują takie same procedury jak np. przy podpisywaniu online umowy na abonament telefoniczny. Aby była ważna należy potwierdzić w systemie, że zapoznaliśmy się z przedstawionymi warunkami i je zaakceptować.