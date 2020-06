Frankowicze mogą trochę odetchnąć: kredyt we frankach w końcu z niższą ratą

Epidemia koronawirusa była dla posiadaczy kredytu we frankach gorsza niż pamiętny „czarny czwartek” w styczniu 2015 r. Przez epidemię raty urosły bowiem do najwyższego poziomu w historii. Wysoki kurs utrzymywał się też znacznie dłużej niż 5 lat temu. Dodatkowo kryzys związany z koronawirusem sprawił, że dochody części frankowiczów drastycznie spadły. Sytuację uratowały wakacje kredytowe oraz to, że kurs wraca już do zdecydowanie niższych poziomów. Z wyliczeń Expandera wynika, że najbliższa rata będzie o 125 zł niższa niż na początku kwietnia. Niestety wciąż będzie o 88 zł wyższa niż na początku roku. Z kolei zadłużeni w złotych płacą teraz najniższe raty w historii.

Raty kredytu we frankach były najwyższe w historii

Raty kredytów w złotych są najniższe w historii

Od 18 marca do 20 maja, czyli przez 2 miesiące, kurs franka szwajcarskiego niemal w każdym dniu przekraczał poziom 4,30 zł. Dla porównania w 2015 r. było tylko siedem takich dni. Wtedy trzeba było więc mieć pecha, żeby zapłacić naprawdę wysoką ratę. W tym roku sytuacja wyglądała znacznie gorzej, gdyż problem mógł dotknąć znacznie większej grupy kredytobiorców. Jeśli ktoś nie skorzystał z wakacji kredytowych lub jeśli wcześniej nie zrobił zapasu franków na kilka miesięcy z góry, to przez dwa miesiące płacił bardzo wysokie raty.Żeby pokazać jak zmieniały się raty, przyjęliśmy kredyt na kwotę 300 000 zł, na 30 lat zaciągnięty w styczniu 2008 r. Zakładamy również, że franki na spłatę raty są kupowane zawsze na początku miesiąca.Przed pandemią najwyższa rata opisanego kredytu we frankach została zapłacona zaraz po „czarnym czwartku”, czyli w lutym 2015 r. i wyniosła 1 931 zł. Ten poziom został jednak przebity w kwietniu tego roku, a nowy rekord wyniósł 1 981 zł. Dla porównania, jeszcze w styczniu br. było to 1 767 zł, a więc z powodu pandemii rata wzrosła o 213 zł. W momencie pisania tego tekstu kurs franka wynosi ok. 4,09 zł, przy którym rata wyniesie ok. 1 856 zł. Będzie więc o 125 zł niższa od rekordowego poziomu z kwietnia, ale wciąż wyższa niż na początku roku (o 88 zł).Co ciekawe, mimo ponad 12 lat spłaty, zadłużenie wyrażane w złotych wciąż pozostaje wyższe niż kwota wypłaconego kredytu (300 000 zł). Przy obecnym kursie zadłużenie wynosi bowiem 365 084 zł.Osoby spłacające kredyty w złotych są w znacznie lepszej sytuacji. Ich raty są obecnie najniższe raty w historii. Kryzys wywołany epidemią wymusił znaczne obniżenie stóp procentowych, co przełożyło się na spadek oprocentowania. W przypadku analogicznego kredytu jak ten we frankach, ale zaciągniętego w złotych, rata jeszcze w styczniu wynosiła 1 311 zł. Obecnie spadła do 1 164 zł, co jest najniższym poziomem w historii spłaty tego kredytu. Osoba, która wybrała kredyt w złotych płaci o ok. 692 zł mniej niż ta, która zaciągnęła dług we frankach. Dotychczasowa suma zapłaconych rat kredytu w PLN jest o 22 722 zł niższa niż kredytu w CHF.Na koniec warto jednak dodać, że jeśli ktoś stracił źródło dochodów, to nawet spłata obniżonych rat jest oczywiście problemem. Dlatego nie tylko frankowicze, ale również wiele osób zadłużonych w złotych było zmuszonych do skorzystania z wakacji kredytowych.