Kredyty mieszkaniowe: jak oprocentowanie i RSSO reagują na niskie stopy procentowe?

Ostatnie obniżki stóp procentowych NBP mocno wpłynęły na koszty nowych kredytów mieszkaniowych. Warto sprawdzić, jak takie średnie koszty zmieniły się w marcu oraz kwietniu 2020 r.

maj 2019 r. - średnie oprocentowanie = 4,27%/RRSO = 4,65%

czerwiec 2019 r. - 4,25%/4,64%

lipiec 2019 r. - 4,30%/4,68%

sierpień 2019 r. - 4,29%/4,70%

wrzesień 2019 r. - 4,37%/4,81%

październik 2019 r. - 4,37%/4,82%

listopad 2019 r. - 4,35%/4,78%

grudzień 2019 r. - 4,34%/4,80%

styczeń 2020 r. - 4,35%/4,79%

luty 2020 r. - 4,33%/4,75%

marzec 2020 r. - 4,26%/4,71%

kwiecień 2020 r. - 3,93%/4,41%

maj 2019 r. - średnie oprocentowanie = 3,67%

czerwiec 2019 r. - 3,71%

lipiec 2019 r. - 3,67%

sierpień 2019 r. - 3,67%

wrzesień 2019 r. - 3,72%

październik 2019 r. - 3,69%

listopad 2019 r. - 3,73%

grudzień 2019 r. - 3,70%

styczeń 2020 r. - 3,68%

luty 2020 r. - 3,74%

marzec 2020 r. - 3,69%

kwiecień 2020 r. - 3,59%

Krajowe banki dość powoli aktualizują oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Stopa referencyjna takich kredytów, która jest oparta na stawce WIBOR 3M lub WIBOR 6M, zazwyczaj zmienia się co 3 miesiące lub co 6 miesięcy (na koniec kwartału). To oznacza, że kwietniowe statystyki dotyczące oprocentowania „hipotek” powinny już częściowo uwzględniać obniżkę stóp procentowych NBP z 18 marca 2020 r. Eksperci RynekPierwotny.pl sprawdzili, czy marcowa decyzja RPP rzeczywiście jest widoczna w statystykach.W przypadku nowych kredytów „złotówkowych”, Narodowy Bank Polski podaje zarówno średnie oprocentowanie, jak i Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO). Przez ostatni rok takie wskaźniki zmieniały się następująco:Kwietniowe dane dotyczące średniego oprocentowania i RRSO nowych kredytów mieszkaniowych wskazują, że obydwie te wartości spadły o około 0,3 punktu procentowego (w odpowiedzi na marcową obniżkę WIBOR-u 3M oraz WIBOR-u 6M wynoszącą około 0,5 punktu procentowego).Warto również sprawdzić, jak na marcową decyzję Rady Polityki Pieniężnej zareagowało średnie oprocentowanie trwających umów kredytu mieszkaniowego (w PLN).Informacje na temat takiej przeciętnej stawki oprocentowania wyglądają następująco:Powyższe dane wskazują, że posiadacze „starszych” kredytów mieszkaniowych w PLN będą musieli dłużej poczekać na obniżki oprocentowania i wysokości rat.