Ile można dorobić na emeryturze? Teraz więcej, są nowe limity

To, ile można dorobić na emeryturze, regulowane jest przepisami. Limity obowiązują jednak jedynie te osoby, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Od czerwca do sierpnia będą one mogły zarobić więcej.

emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (kobiety - 60 lat, mężczyźni - 65);

osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Ile można dorobić na emeryturze?

Kliknij, aby powiekszyć fot. robert6666 - Fotolia.com Więcej dla emerytów i rencistów Od czerwca zmienią się limity zarobków na emeryturze i rencie.

620,37 zł dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;

465,31 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;

527,35 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Jeśli świadczeniobiorcy nie powiadomią ZUS-u o przekroczeniu limitu, powstanie nadpłata wypłaconej renty lub emerytury, która podlegać będzie zwrotowi.

Jak przypomina ZUS, o limity zarobków nie muszą martwić się:Pozostałych obowiązują limity, które zmieniają się co trzy miesiące, a od 1 czerwca będą wyższe od tych, które obowiązywały w poprzednim kwartale.Emerytura lub renta podlega zmniejszeniu, jeśli uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.Zgodnie z informacjami podanymi przez ZUS, od 1 czerwca kwota ta będzie wynosić 3732,10 zł.kwotę 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, czyli od 1 czerwca(tj. 3732,10 zł),(tj. 6931,00 zł) to, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia czyli:Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli kwoty 3732,10 zł.