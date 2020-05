W co inwestować podczas kryzysu epidemicznego?

Inwestorzy nie mają w dzisiejszych czasach łatwego życia. Większość sposobów pomnażania oszczędności okazała się bezskuteczna w starciu z załamaniem gospodarczym, które spowodowała epidemia koronawirusa. Paweł Madejek, ekspert z agencji Nowodworski Estates, bierze na warsztat najpopularniejsze rodzaje inwestycji i sprawdza, jak radzą sobie one w trudnych czasach. Na co warto stawiać w kryzysie?

Lokaty bankowe

Po obniżce stóp procentowych przez NBP średni roczny zysk z lokaty wynosi około 1%. Odejmując od tego inflację w wysokości 3,5%, na koncie po roku czasu zostanie nam -2,5% – przytomnie zauważa Paweł Madejek, Specjalista ds. Sprzedaży i Wynajmu Nieruchomości w Nowodworski Estates.

Akcje na giełdzie

DAX od 20 lutego do 20 marca spadł o około 40%, WIG20 o około 35%, CAC około 39%, FTSE około 38% – wylicza Paweł Madejek.

Metale szlachetne

Można uznać, że w Polsce, obok nieruchomości, kruszce to najlepsza inwestycja – uważa ekspert Nowodworski Estates.

Ze wszystkich pierwiastków obecnie tylko złoto przebiło szczyty sprzed koronawirusa, co nie zmienia faktu, że w początkowych fazach spadło o około 15% wartości – komentuje Paweł Madejek.

Waluty obce

W mojej ocenie waluty obce to najbardziej nieprzewidywalny rynek spekulacyjny. Każdy, kto zastanawia się, w co inwestować, powinien wiedzieć, że w krótkiej chwili można na nich dużo zarobić, ale i bardzo dużo stracić – ocenia Paweł Madejek z NE.

Nieruchomości

