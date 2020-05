BIK: popyt na pożyczki w kwietniu 2020 mocno w dół

Wartość pożyczek udzielonych przez firmy pożyczkowe w kwietniu 2020 roku spadła o ponad 66% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku. O 56% spadła także ich liczba - informuje BIK.

Firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły w kwietniu 101,1 tys. pożyczek na łączną kwotę 204 mln zł. Średnia wartość udzielonej pożyczki wyniosła 2 020 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w kwietniu 2019 r. o (-23,3%).W okresie styczeń-kwiecień 2020 r. firmy pożyczkowe udzieliły o (-18,7%) mniej pożyczek niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W ujęciu wartościowym w czterech pierwszych miesiącach 2020 r. firmy pożyczkowe udzieliły finansowania na kwotę niższą o (-26,3%) niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Łącznie w okresie czterech pierwszych miesięcy br. firmy pożyczkowe współpracujące z BIK udzieliły 752,2 tys. pożyczek na łączną kwotę 1,757 mld zł.W okresie styczeń–kwiecień 2020 r. 35% wartości udzielonych pożyczek było na kwoty powyżej 5 000 zł, w ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 9% sprzedaży.W ujęciu liczbowym dominują pożyczki do kwoty 1 tys. zł, które stanowią 39% liczby udzielonego finansowania. W ujęciu wartościowym pożyczki udzielone na kwoty poniżej 1 000 zł miały 10% udział w sprzedaży. Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu liczbowym oraz wartościowym w okresie styczeń–kwiecień 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-33,3%) oraz (-37,5%).