Ciekawe dane BIK: kredyty ratalne zanotowały rekord

4 maja br., w ramach kolejnego etapu zdejmowania obostrzeń związanych z wybuchem pandemii, swoje drzwi dla klientów ponownie otworzyły centra handlowe. Tego samego dnia o kredyt ratalny zawnioskowało przeszło 24 tys. osób. To nie tylko tegoroczny rekord, ale również lepszy wynik od zanotowanego w analogicznym, niekryzysowym przecież, kwartale minionego roku.

- Najnowszy odczyt zapytań o kredyty ratalne, na poziomie +62,1% porównując tydzień do tygodnia, można odbierać jako powiew optymizmu. Również w ujęciu rocznym, odczyt na plusie +8,3% może wskazywać na ożywienie. Wyniki te zdecydowanie pokazują, jak ważny w segmencie zakupów ratalnych, jest bezpośredni kontakt ze sklepem, czyli ciągle silną rolę tradycyjnych kanałów sprzedaży - mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.



- Jednak wyniki te traktowałbym jako „symptom jednego dnia”, zwłaszcza że jak potwierdzają handlowcy, w sklepach nie widać boomu zakupowego. Być może Polacy, w obawie o swoje zdrowie, powściągliwie jeszcze podchodzą do zakupów. Pomimo zachowania warunków sanitarnych w przestrzeniach publicznych, z ostrożności wolą zostać w domu. Przekonamy się o tym w kolejnym tygodniu.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez BIK, w okresie 04-10 maja Polacy odzyskali najwyraźniej chęć na zakupy. Liczba skierowanych do BIK zapytań o kredyty ratalne wzrosła w ujęciu tygodniowym o +62,1%. To znacznie ożywiło statystyki sprzedaży i stanowiło pewien dowód na odmrażanie portfeli. Eksperci przestrzegają jednak przed rozczarowaniem, jakie może przynieść nadmierny optymizm.Jak bowiem podkreśla prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK, o tak wysokiej skali wzrostu mogło przesądzać porównanie do wcześniejszego, skróconego przez 1 maja tygodnia, jednak niewątpliwie miało miejsce odbicie w kredytach ratalnych, co niewątpliwie było następstwem kolejnego etapu odmrożenia gospodarki i otwarcia galerii handlowych.