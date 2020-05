BIG InfoMonitor: długi firm wzrosły o 909 mln zł, najgorzej w rolnictwie i transporcie

U schyłku lutego br., ujęte w bazach Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej, przeterminowane (powyżej 30 dni i na minimum 500 zł) zobowiązania kredytowe i pozakredytowe polskich przedsiębiorstw warte były 32,56 mld zł. Pod koniec marca długi przewyższały już 33,16 mld zł. W całym I kwartale zaległości przedsiębiorstw wzrosły o blisko 909 mln zl. Jednocześnie odsetek firm opóźniających płatności wyniósł 5,8 proc., co w ujęciu rocznym oznacza poprawę o 0,5 p.proc. Realne efekty pandemii mają być widoczne dopiero w statystykach za maj.

handel, którego niespłacone w terminie zobowiązania wyniosły 7,75 mld zł, przemysł (5,74 mld zł), budownictwo (5,06 mld zł), transport (2,06 mld zł).

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, pod koniec marca 2020 roku zaległości wynikające z nieterminowego opłacania firmowych zobowiązań kredytowych i pozakredytowych wyniosły 33,16 mld zł. Problemy dotyczyły 5,8 proc. przedsiębiorstw, co było nieco odrobinę lepszym wynikiem od tego, który zanotowano pod koniec lutego (5,9 proc.). W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku widoczna była z kolei poprawa o 0,5 p.proc.Z danych zaprezentowanych przez BIG InfoMonitor wynika również, że na przestrzeni trzech pierwszych miesięcy br. nieregulowane zobowiązania rosły przede wszystkim w rolnictwie i transporcie. Odwrotną sytuację obserwowano w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i w budownictwie . To spora odmiana po tym jak budownictwo w I kwartale zeszłego roku obok handlu i transportu w największym stopniu odpowiadało za wzrost przeterminowanych zobowiązań. Na skali prezentowanych opóźnionych i nieopłaconych rozliczeń B2B nie widać jeszcze wpływu koronakryzysu, dane te będą widoczne najwcześniej w statystykach za maj.Pod koniec marca br. pierwsze pozycje na liście niesolidnych sektorowych dłużników prezentowały się następująco:Liczba firm sprawiających problemy z terminowymi rozliczeniami widoczna w bazach BIG InfoMonitor oraz BIK przekroczyła na koniec marca 314,2 tys. (przedsiębiorstwa aktywne, zamknięte i zawieszone).Jak podkreśla Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor, największy udział firm niespłacających zobowiązań i opóźniających płatności już od dłuższego czasu ma transport, gdzie problemów partnerom biznesowym i bankom przysparza aż 9 proc. firm.Drugi sektor pod względem udziału niesolidnych płatników to dostawa wody i gospodarowanie odpadami – 8,5 proc., trzecie jest górnictwo i wydobycie – 8,4 proc. Kolejne sektory mają już niższy odsetek firm niepłacących na czas. Wśród firmy zajmujących się działalnością profesjonalną i naukową (prawnicy, księgowi, badania rynku, reklama) problemy z płatnościami ma 6,2 proc., dalej znajduje się handel, w którym 5,6 proc. przedsiębiorstw jest niesolidnych płatniczo. Na szóstej pozycji znalazły się ex equo budownictwo oraz wytwarzanie i dostawa energii, gazu i gorącej wody, które posiadają po 5,5 proc. przedsiębiorstw przeciągających lub nieregulujących płatności.Ogólny spadek udziału firm opóźniających płatności na rzecz partnerów biznesowych i banków to zasługa pięciu sektorów: Budownictwa, Działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości, Działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej, Informacji i komunikacji oraz Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. W tych sektorach ryzyko trafienia na niesolidnego płatnika w ciągu I kwartału nieznacznie spadło.W dwóch branżach: Budownictwo oraz Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami spadły też kwoty przeterminowanych zobowiązań. I na tym koniec dobrych wiadomości, bo suma zaległości wszystkich firm, mimo sprzyjających warunków gospodarczych przed wybuchem pandemii, wzrosła o 909 mln zł (2,8 proc.). To więcej niż w I kwartale zeszłego roku, gdy było to 840 mln zł. W największym stopniu przyłożył się do tego handel – kwotą 238 mln zł (wzrost zaległości o 3,2 proc.), przemysł ponad 176 mln zł (3,2 proc.) oraz transport 141 mln zł (7,3 proc.).Niepokojąco wyglądają zmiany przeterminowanych zobowiązań firm rolnych, które w trzy miesiące powiększyły je o jedną dziesiątą do niemal 0,5 mld zł. Nie najlepiej rok 2020 zaczęły również firmy zajmujące się działalnością administrowania i wspierającą, które obejmują działalność organizatorów turystyki, targów i wystaw oraz kongresów, agencje zatrudnienia, firmy windykacyjne, księgowość. Ich zaległości, które w zeszłym roku nie ulegały większym zmianom, w tym roku tylko w kwartał powiększyły się o ponad 8 proc. (o powyżej 49 mln zł), ale jednocześnie udział niesolidnych firm z tego sektora obniżył się, co oznacza, że mocno pogłębiły się problemy przedsiębiorstw, które nie płaciły dostawcom i bankom już wcześniej.