Kredyt na działkę budowlaną. To warto wiedzieć

Doświadczenie pokazuje, że nadejście maja zwiastuje najczęściej wzrost zainteresowania zakupem działki budowlanej. Wbrew obiegowym opiniom, finansowanie takiej transakcji pieniędzmi pożyczonymi od banku nie różni się znacznie od zaciągania kredytu na zakup mieszkania czy domu - w każdym z tych przypadków bank zabezpiecza się na nieruchomości, a kredytobiorca zobligowany jest do zebrania wymaganej dokumentacji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zaciągnąć kredyt na działkę budowlaną?

Na co warto zwrócić uwagę?

Jakich problemów może przysporzyć zakup działki większej niż 3000 mkw.?



– Bank jako zabezpieczenie niechętnie przyjmuje działki powyżej 3000 m kw., bo te przy sprzedaży podlegają prawu pierwokupu przez ARMiR. Mówimy tu o działkach, które w planie zagospodarowania nie mają przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową, a jednak w transakcjach takie stanowią większość.

Kliknij, aby powiekszyć fot. chris32m - Fotolia.com Budowa domu Wbrew powszechnej opinii kredytowanie zakupu działki budowalnej nie różni się w znaczący sposób od zaciągnięcia kredytu pod zakup domu lub mieszkania.

– Tak może być przykładowo z działką rolną z warunkami zabudowy do 3000 m kw., czy siedliskiem. Jednak w tych przypadkach możemy zderzyć się z dość rygorystycznym podejściem banków do wyceny takiego gruntu. Bank może wziąć pod uwagę tylko teren przeznaczony pod budowę domu, podczas, gdy reszta działki będzie mieć dla niego znikomą wartość, objaśnia Tomasz Przyrowski, prezes Gold Finance.



– Do wniosku dołączamy dokumenty poświadczające nasze dochody i pełną dokumentację działki. Standardowo załączniki obejmują wypis i wyrys z rejestru gruntów, zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki, warunki zabudowy lub studium. Operat szacunkowy jest zawsze wymagany przez bank - to jedyny dokument oceniający miarodajnie wartość rynkową nieruchomości, niezbędną dla banku dla prawidłowej oceny transakcji, mówi Aneta Krzyża-Tyryłło, ekspertka finansowa z Alex T. Great.



– Jest to o tyle istotne, że istnieją dość duże różnice w podejściu poszczególnych banków do finansowania zakupu działek. Podczas, gdy w jednych można uzyskać finansowanie posiadając jedynie 20 proc. wkładu własnego, inny bank zażąda 30 proc. Banki również mają odmienne polityki przyznawania kredytów na późniejszą budowę domu – główne różnice dotyczą wymaganej dokumentacji, jaką należy złożyć razem z wnioskiem o kredyt, mówi Tomasz Przyrowski, prezes Gold Finance.

Jeszcze przed zakupem działki , należy się dokładnie zorientować, czy jej przeznaczenie rzeczywiście powala na wybudowanie na jej terenie nieruchomości. Jeżeli bowiem teren, który wybraliśmy, nie ma statusu działki budowlanej, to wówczas możemy się spodziewać, że bank odmówi sfinansowania jego kupna.Działka powinna również posiadać plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowania przestrzennego lub warunki zabudowy. Tomasz Przyrowski, prezes Gold Finance, zaznacza również, że dla wielu banków niezwykle istotną kwestią jest powierzchnia działki, a konkretnie to, czy nie przekracza ona 3000 m kw.Dla banku liczy się posiadanie płynnego zabezpieczenia, czyli takiego, które w razie potrzeby będzie można szybko sprzedać. Z tego powodu wszelkie grunty o przeznaczeniu innym niż budowlane (siedliskowe, rolne, usługowe) oraz o areale większym niż 3000 m kw. nie są atrakcyjnym zabezpieczeniem dla instytucji bankowych. Zdarzają się jednak przypadki, że działki, które wydają się „trudnym” zabezpieczeniem udaje się sfinansować kredytem.Wniosek o kredyt na działkę budowlaną przyjmowany jest tak samo, jak ma to miejsce przy zakupie mieszkania Jak podają eksperci Gold Finance przed podjęciem decyzji o wyborze banków warto zasięgnąć konsultacji eksperta kredytowego.Dodaje, że zwykle kredyt na działkę budowlaną jest bardziej skomplikowany pod względem formalnym. W przypadku odmowy banku ze względu na przedmiot zabezpieczenia warto pamiętać, że takie transakcje można sfinansować pożyczką hipoteczną z zabezpieczeniem na innej nieruchomości, nawet osoby trzeciej.Według statystyk agencji Metrohouse za I kw. 2020 średnia sprzedana działka miała powierzchnię 1200 m kw., a średnia kwota, jaką nabywcy przeznaczali na jej zakup wyniosła 145 tys. zł.