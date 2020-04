UOKiK: sprzedawcy obligacji GetBack wprowadzali kupujących w błąd

Jest decyzja UOKiK w sprawie praktyk rynkowych stosowanych przez GetBack. Urząd stwierdził, że nie były one uczciwe, co jest bardzo istotną informacją z punktu widzenia tych klientów spółki, którzy zamierzają dochodzić swoich praw przed sądem.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mkos83 - Fotolia.com GetBack wprowadzał w błąd nabywców obligacji Prezes UOKiK Tomasz Chróstny uznał, że spółka dopuszczała się nieuczciwych praktyk rynkowych przy oferowaniu i sprzedaży obligacji korporacyjnych.

Większa część emisji obligacji GetBack następowała w trybie oferty prywatnej, a zatem do maksymalnie 149 inwestorów. Pozwalało to spółce uniknąć sporządzania prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego, które wymagają zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz udostępnienia do publicznej wiadomości.

Obligacje spółki GetBack (obecnie w restrukturyzacji) oferowały zarówno banki, domy maklerskie, jak i pośrednicy oraz sam GetBack. Ze skarg napływających do UOKiK wynikało, że przy ich sprzedaży mogło dochodzić do licznych nieprawidłowości. Konsumenci sygnalizowali, że sprzedawcy obligacji przekonywali ich m.in. o bezpieczeństwie inwestycji, stabilności sytuacji finansowej firmy oraz podkreślali ekskluzywność oferty.Z informacji opublikowanych właśnie przez UOKiK wynika, że podczas postępowania potwierdziły się wszystkie 3 postawione GetBackowi zarzuty. Każdy z nich dotyczył wprowadzania konsumentów w błąd.Jeden z konsumentów tak opisał to w reklamacji:Tymczasem obligacje korporacyjne nie są tak bezpieczną formą inwestowania jak obligacje skarbowe. Nie są one gwarantowane przez państwo, a ich bezpieczeństwo jest uzależnione od sytuacji finansowej firmy, która je emituje. Za wynikające z nich zobowiązania emitent odpowiada swoim majątkiem. Obligacje korporacyjne nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przed zainwestowaniem pieniędzy inwestor powinien dysponować informacją, że w sytuacji niewypłacalności emitenta obligacji korporacyjnych, naraża się na utratę pieniędzy - przypomina UOKiK.Tymczasem – jak wynika z upublicznionej korespondencji mailowej - zarząd GetBacku już latem 2017 r. zdawał sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej i wiedział, że spółkę czeka walka o przetrwanie. Na koniec 2017 r. skonsolidowana strata spółki wyniosła 1,35 mld zł. Tymczasem jeszcze w 2018 r. konsumenci, którym GetBack chciał sprzedać obligacje, wciąż słyszeli od przedstawicieli podmiotu, że spółka jest rentowna i na pewno nie upadnie.Powyższymi argumentami przedstawiciele GetBacku starali się skłonić konsumentów do podjęcia natychmiastowej decyzji, nie dając im szansy na analizę dokumentów czy zastanowienie się. Jak napisał jeden z obligatariuszy:GetBack stosował zakwestionowane praktyki do 31 marca 2018 r. Prezes UOKiK nakazał spółce publikację na stronie internetowej oświadczenia z informacją o nieprawidłowościach i linkiem do decyzji.Decyzja jest nieprawomocna, spółka może się odwołać do sądu w ciągu miesiąca od jej doręczenia.