BIK: większy popyt na kredyty dla gospodarstw domowych

Przypadający tuż po Wielkanocy tydzień zaowocował dość sporą liczbą zapytań o kredyty gotówkowe, ratalne i mieszkaniowe -wynika z najnowszych danych zaprezentowanych przez BIK. W każdej z kategorii było ich więcej niż rok wcześniej i to pomimo tego, że w analizowanym okresie mieliśmy jeden dzień świąteczny.

o 6,6% dla kredytów gotówkowych,

o 25,5% dla kredytów ratalnych,

o 16,0% dla kredytów mieszkaniowych.

Pieniądze Wzrosła liczba zapytań kierowanych z banków do BIK o kredyty gotówkowe, ratalne i mieszkaniowe w okresie 13-19 kwietnia br.



- Wyraźnie na plus, w relacji do innych typów kredytów, zachowują się kredyty mieszkaniowe. We wszystkich tygodniach pandemicznych spadek zapytań o osoby wnioskujące o kredyt mieszkaniowy, w relacji do analogicznych tygodni zeszłego roku, był dużo niższy niż w innych produktach kredytowych. W ostatnim tygodniu tj. 13-19 kwietnia 2020 jest to -24,9%, podczas gdy dla kredytów gotówkowych to (-49,8%), a ratalnych (-40,4%). Oczywiście polepszenie dynamik w ostatnim tygodniu nie przysłania ogólnie złej sytuacji w porównaniu do zeszłego roku na rynku kredytów dla gospodarstw domowych. Należy pamiętać o trzech głównych czynnikach, które wpływają na ogólną sytuację: jako czynnik pozytywny, pierwszy stymulujący pozytywnie - rekordowo niskie stopy procentowe, i kolejne dwa – o negatywnym wpływie: niepewność warunków zatrudnienia i spadek dochodów oraz spadek dostępności kredytów w wyniku zaostrzenia polityk kredytowych przez banki – wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

Prowadzone od lat obserwacje pozwalały na skorelowanie aktywności kredytowej Polaków ze zwiększonym zapotrzebowaniem na finansowanie ich potrzeb konsumpcyjnych, co dawało się zauważyć szczególnie w okresach świątecznych. Ten rok, ze względu na niespodziewany wybuch pandemii, okazał się jednak wyjątkowy, co nie pozostało bez znaczenia również dla rynku kredytowego.Trudno było więc obserwować zwyczajową, przedświąteczną aktywność mierzoną liczbą zapytań o kredyty. Jednak tym razem uwagę analityków BIK przykuło coś innego, a mianowicie zwiększona aktywność po Wielkanocy. Okazało się bowiem, że choć tegoroczny tydzień poświąteczny był krótszy o jeden dzień w stosunku do roku ubiegłego, to jednocześnie był lepszy dla każdego typu produktu kredytowego.W okresie 13-19 kwietnia 2020 r. w stosunku do tygodnia przedświątecznego, tj. 6-12 kwietnia br. wzrosła liczba zapytań dla wszystkich produktów kredytowych:Analitycy BIK, chcąc ocenić wpływ sytuacji pandemicznej na liczbę zapytań o kredyty, sprawdzili dla porównania, jak wypadał tydzień poświąteczny w relacji do tygodnia świątecznego w roku ubiegłym. W tym celu porównali okresy 15-21 kwietnia 2019 r. oraz 22-28 kwietnia 2019 r. Okazało się, że w zeszłym roku tydzień poświąteczny był gorszy pod względem złożonych zapytań do BIK-u dla kredytów gotówkowych (-11,1%) oraz mieszkaniowych (-10,4%), a lepszy dla ratalnych (+2,1%).Rezultat przeprowadzonej analizy, który może wzbudzać lekki optymizm odnośnie bieżącej sytuacji na rynku kredytów dla gospodarstw domowych, nie jest jeszcze wystarczającym symptomem do formułowania wniosków o pozytywnym zwrocie w popycie na kredyty dla gospodarstw domowych.