BIK: firmy pożyczkowe zastygły, popyt na pożyczki spadł o 2/3

Prognozy na najbliższy czas są co najmniej niewesołe - naiwnością jest bowiem zakładać, że branża pożyczkowa stanie się jedną z tych, które na wybuchu pandemii nie stracą.

- U źródeł obecnego załamania na rynku pożyczkowym leżą przyczyny zarówno po stronie popytowej, jak i podażowej. Trzeba pamiętać, że część firm pożyczkowych działa w tradycyjnym modelu sprzedaży bezpośredniej. Lockdown spowodował w związku z tym zamrożenie tej części sieci sprzedaży, a w konsekwencji sparaliżowało funkcjonowanie operacyjne. Czynniki popytowe związane są z obawą części potencjalnych pożyczkobiorców o swoje przyszłe dochody, a tym samym efekt psychologiczny, ograniczają skłonność Polaków do zaciągania zobowiązań, co w konsekwencji przekłada się na spadek aktywności pożyczkowej.

Firmy pożyczkowe z osłabieniem dynamiki musiały zmagać się już przed pandemią. Dane opublikowane przez ZPF wskazywały, że w minionym roku rynek musiał stawić czoła spadkom wartości i ilości udzielanych pożyczek, w efekcie czego ubiegłe 12 miesięcy zakończyło się stratą na poziomie 26,6 mln zł.Najnowsze doniesienia BIK pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, że bieżący rok okaże się kontynuacją negatywnych tendencji.Zaprezentowane przez BIK dane dotyczą tygodnia od 06.04. do 12.04.2020 r. Jeśli porównać go z analogicznym okresem poprzedniego roku, okaże się, że dynamika zapytań kierowanych do BIK przez firmy pożyczkowe spadła o pokaźne 64,7%. Z kolei w zestawieniu z tygodniem 30.03 – 05.04.br. spadek sięgnął -25,5%.I to wszystko pomimo tego, że w obliczu koronawirusa firmy pożyczkowe zareagowały pro-kliencko, wprowadzając pomocowe działania łagodzące.Na możliwe powody tak drastycznych spadków wskazuje prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.