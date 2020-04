BIK: nie ma chętnych na kredyty gotówkowe

Pandemia nie jest okresem, w którym Polacy szczególnie chętnie zaciągaliby kredyty gotówkowe – wynika z danych zebranych przez Biuro Informacji Kredytowej. Popyt na nie jest o ponad 56% niższy aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spadki, choć skromniejsze (-7,3%), widać również w ujęciu tygodniowym.

- Część pracodawców już rozpoczęła proces zwolnień, część redukuje wynagrodzenia o 30-50%. Również freelancerzy i mikroprzedsiębiorcy nie mają zleceń, a nie świadcząc usług, nie uzyskują żadnych dochodów. Dlatego część potencjalnych kredytobiorców zmniejsza konsumpcję i nie decyduje się na zaciąganie kredytu gotówkowego. Nieco inne przesłanki w braku aktywności kredytowej przyświecają tej części gospodarstw domowych, która uzyskuje dochody, jednak skupia uwagę na stworzeniu sobie i swoim bliskim „poduszki bezpieczeństwa” w postaci oszczędności – wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

-W tym trudnym dla wszystkich okresie związanym z sytuacją pandemiczną, banki mogą z większą uwagą podchodzić do oceny wiarygodności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy, w tym także do kosztu kredytu, który musi udźwignąć podwyższone ryzyko kredytowe.

Liczba zapytań o kredyty gotówkowe W ujęciu rocznym dynamika zapytań o kredyty gotówkowe spadła o ponad 56%

Część banków już sygnalizuje redefiniowanie polityki kredytowej w zakresie jej zaostrzenia, co w sposób bezpośredni wpływa na dostępność kredytów gotówkowych. Pomimo ograniczeń związanych z bezpieczeństwem w okresie pandemii, banki sprawnie zapewniły klientom dostęp poprzez zdalne kanały kontaktu i aktywnie komunikują swoją dostępność online. Patrząc jednak na ograniczenia aktywności kredytowej od strony podażowej, należy pamiętać również o regulacyjnym czynniku wyznaczającym koszty kredytu konsumpcyjnego opartym na stopie lombardowej, która po ostatnich dwóch obniżkach jest najniższa w historii. Co więcej, wraz z orzeczeniem tzw. małego TSUE, banki nie wydłużają już także okresu kredytowego – uzupełnia główny analityk BIK.

Zaprezentowane przez BIK dane dotyczą tygodnia od 06.04. do 12.04.2020 r. Jeśli porównać go z analogicznym okresem poprzedniego roku, okaże się, że popyt na kredyty gotówkowe spadł o pokaźne 56,2%. Z kolei w zestawieniu z tygodniem 30.03 – 05.04.br. spadek ilości zapytań kierowanych do BIK przez banki wynosi -7,3%.Zestawiając dane rok do roku, należy wziąć pod uwagę, że ubiegłoroczna Wielkanoc była dwa tygodnie później. Jednak, co wyraźnie podkreśla BIK, fakt ten nie stanowi wytłumaczenia dla aż tak gwałtownych spadków. Odpowiedzialność za nie zdecydowanie spoczywa po stronie czynników popytowo – podażowych, a nie kalendarzowych.Sytuacja na rynku kredytów gotówkowych wywołana jest znacznym ograniczeniem możliwości zakupowych, ale przede wszystkim - strachem przed niepewną przyszłością. Konsumenci najzwyczajniej boją się o to, jak w kolejnych miesiącach będą wyglądać ich możliwości uzyskania dochodów.Ekspert podkreśla również, że w ślad za ostrożnością konsumentów podążać będzie z pewnością wstrzemięźliwość kredytodawców.