Alimenciarze winni dzieciom 11,5 mld zł

U schyłku I kwartału br. łączny dług alimentacyjny w naszym kraju sięgał blisko 11,5 mld zł i był on udziałem 286 tys. niesolidnych rodziców - czytamy w najświeższym komunikacie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Alimenciarze jak nie płacili, tak nie płacą, a można się spodziewać, że pandemia sytuację w tym zakresie tylko pogorszy. W samym marcu na liście niesolidnych rodziców pojawiło się 2586 nowych nazwisk.

Fala problemów z alimentami dopiero przed matkami

Zagrożenie jest widoczne, otrzymujemy zapytania ze strony rodziców dotyczące zatorów płatniczych, które niedługo się zaczną. Wiele osób obawia się utraty pracy przez byłych mężów i partnerów i tego, że w tej sytuacji, nie będą mieli z czego płacić alimentów. Część mam boi się, że ojcowie ich dzieci, którzy prowadzą niewielkie firmy i z nich się utrzymują, potraktują epidemię koronawirusa jako pretekst do zlikwidowania legalnej działalności i przeniosą się do szarej strefy. Wówczas ściąganie alimentów może się okazać niemożliwe.

Zaległości najbardziej doskwierają opiekunom dzieci z województwa śląskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego.

Obawy matek podsycają ogromne zmiany, jakie zaszły w działalności sądów. Odwoływane są posiedzenia jawne do końca marca, z wyjątkiem spraw pilnych, a przesuwane kwietniowe rozprawy i posiedzenia przynajmniej do 20 maja. Droga do dochodzenia roszczeń alimentacyjnych przed sądem stałą się obecnie nierealna, a nawet gdy epidemia się skończy, to nie wiadomo, jak długo potrwa przywrócenie normalnego funkcjonowania sądów. Najbardziej przestraszone są te samotne mamy, które wynajmują mieszkania. Nikt nie zwolni ich z takich opłat, tylko dlatego, że nie otrzymują alimentów – wymienia obawy - mówi Aleksander Kartasiński, Prezes Zarządu Fundacji Happy Kids.

Jak przyznaje Halina Kochalska, ekspert Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, alimenciarze i ich zaległości to problem, którego skala niestety nie maleje. Od kwietnia 2019 do marca 2020 roku gminy przekazały Rejestrowi Dłużników BIG InfoMonitor dane 27 588 rodziców, którzy nie wywiązują się z finansowych zobowiązań wobec swoich latorośli. Jednocześnie z listy zniknęła część nazwisk, co związane było zarówno ze spłatą zaległości, jak i zmianami w prawie – w świetle znowelizowanych przepisów z rejestru należy usunąć dłużników, których zadłużenie powstało przed więcej niż sześciu laty. Alimenciarzy , którzy trafiają do rejestru dłużników, mogą dotykać nieprzyjemne konsekwencje. Osoba, która się w nim znajdzie, ma ograniczony dostęp do wielu usług, w tym finansowania w banku, zakupów ratalnych, leasingu, korzystnych ubezpieczeń, czy dostępu do umowy na telefon i internet. Przekonali się o tym dłużnicy, którzy tu trafili zarówno za sprawą gmin, jak i indywidualnych zgłoszeń osób, które skorzystały z możliwości wpisania dłużnika alimentacyjnego do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor za 1 zł. Jedynym warunkiem, który musiały spełnić, było posiadanie orzeczenia sądowego o prawie do alimentów. Z akcji „Odzyskuj alimenty” prowadzonej przez BIG InfoMonitor wynika, że odzyskały one ponad 3,5 mln zł zaległych alimentów . Może te kwoty nie są duże, patrząc na skalę problemu, jednak to ważny krok w dochodzeniu należności i duże wsparcie dla rodzica wychowującego samotnie potomstwo.Szacunki BIG InfoMonitora wskazują, że alimentów, pomimo istnienia sądowego orzeczenia o obowiązku alimentacyjnym, nie otrzymuje blisko milion polskich dzieci.Niezapłacone na czas alimenty to problem dotyczący całego kraju, ale zaległości najbardziej doskwierają opiekunom dzieci z województwa śląskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego, w każdym z nich przekraczają miliard złotych. Tu też zamieszkuje najwięcej dłużników alimentacyjnych. Średni dług na osobę w kraju przekracza już 40 tys. zł, ale w dziesięciu województwach jest jeszcze wyższy.Do stowarzyszeń i fundacji zajmujących się problemem niealimentacji już zgłaszają się osoby obawiające się, że ich sytuacja finansowa się pogorszy, a szanse na uzyskanie alimentów zmaleją. Wzrost fali problemów pojawi się na przełomie kwietnia i maja – przewiduje Stowarzyszenie „Alimenty to nie prezenty”, współpracujące głównie z osobami, które już wcześniej nie otrzymywały alimentów.Obecnie zgłaszają się po radę i pomoc samotne matki, które obawiają się utraty pracy przez rodzica, któremu sąd nakazał płacenie alimentów, czy też problemów prowadzonych przez nich firm. W konsekwencji kwarantanny, którą wywołała pandemia, opiekunowie dzieci, na które nie chcą łożyć rodzice, już dostrzegają utrudnienia w drodze dochodzenia roszczeń alimentacyjnych przed sądem i ograniczenia w kontakcie z kancelariami prawnymi. Takimi obawami dzielą się między innymi mamy skupione wokół łódzkiej fundacji Happy Kids.Fakt, że mówi się przede wszystkim o matkach nie powinien dziwić. Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor do bazy dłużników trafia zdecydowanie więcej ojców niż matek. Wśród 285 764 dłużników alimentacyjnych znajdujących się w rejestrze, 94,3 proc. to panowie.