Czy w erze pandemii o kredyt hipoteczny może być trudniej?

Koronawirus odciska swoje piętno na wszystkich dziedzinach życia i gospodarki, a rynek kredytów hipotecznych nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem. Czego powinni spodziewać się kredytobiorcy? Przede wszystkim tego, że pozyskiwanie finansowania na zakup nieruchomości z całą pewnością nie będzie odbywać się tak szybko i sprawnie, jak miało to miejsce jeszcze przed kilkoma miesiącami.

Czy pandemia zaostrzyła stosowaną w bankach politykę udzielania kredytów?

– Na początku zareagowało kilka czołowych banków, będących w pierwszej piątce pod względem udziału w rynku. Zostały wycofane oferty promocyjne. Jako, że nowe warunki były mniej korzystne, miało to zniechęcić klientów do składania wniosków kredytowych i wizyt w bankach, mówi Marcin Kajzerek.

- Widzimy już zmiany polityki cenowej banków, czyli zwiększanie marż na kredytach hipotecznych lub odchodzenie od ofert promocyjnych i przejście tylko na oferty standardowe. Celem takiego działania było wstrzymanie ilości składanych wniosków kredytowych m.in. w celu ograniczenia kontaktów personalnych.

W jaki sposób pandemia wpływa na ocenę kredytobiorców?

– Niesie to za sobą ogromne ryzyko spadku ilości wydawanych decyzji pozytywnych, a tym samym duży chaos informacyjny. Mogą się zdarzać sytuacje, w których bank wyda decyzję kredytową odmowną także takim osobom, które mają teoretycznie dobrą sytuację finansową, dodaje Marcin Kajzerek.

Czy banki nadal oferują kredyty hipoteczne z 10% wkładem własnym?

- Są to PKO BP, gdzie przy staraniu się o kredyt hipoteczny musimy wykazać wkład równy przynajmniej 20% ceny nieruchomości oraz ING, które zwiększyło wymagany wkład z 20% na 30%. Możemy się jedynie domyślać, że za taką decyzją stoją analizy bankowe mówiące o możliwości korekty na rynku cen nieruchomości, mówi Andrzej Łukaszewski z Gold Finance.

Czy w związku z obecną sytuacją na decyzję banku czeka się dłużej niż zwykle?

– Jeśli na dziesięciu analityków, na dzisiaj pracuje trzech, proces kredytowania i udzielenia decyzji mocno się wydłuża. Banki na bieżąco informują strony o czasie oczekiwania na wydanie decyzji kredytowej. Realnie na dzisiaj potrzebny czas na finalizację transakcji kredytowej znajduje się w przedziale 1,5-2 miesięcy od momentu złożenia przez kredytobiorców kompletu dokumentów do banku, mówi Marcin Kajzerek z Alex T. Great.

W związku z bieżącą, kryzysową sytuacją, potencjalnych kredytobiorców nurtuje sporo pytań. Ich wątpliwości w zakresie tego, co dzieje się obecnie na rynku kredytowym starają się rozwiać eksperci Gold Finance i Alex T. Great. Oto odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.Marcin Kajzerek, ekspert finansowy Alex T. Great twierdzi, że od momentu pojawienia się pierwszych informacji dotyczących pandemii reakcja banków była bardzo gwałtowna.Kolejne restrykcje to zwiększenie wymaganego wkładu własnego, aby zmniejszyć ryzyko udzielanych kredytów, a także bardzo dokładna analiza miejsca zatrudnienia potencjalnego kredytobiorcy. Bardziej zachowawcze podejście banków dostrzega też Andrzej Łukaszewski, ekspert finansowy Gold Finance:Ekspert Gold Finance potwierdza, że banki zaczęły być bardziej ostrożne w stosunku do kredytobiorców uzyskujących dochód z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a także wykluczać pewne branże, które wydają im się najmniej odporne na obecną sytuację.Banki przy ocenie zdolności kredytowej i ryzyka udzielanego kredytu stosują już zaostrzone kryteria przy wydawaniu decyzji kredytowych. Marcin Kajzerek z Alex T. Great twierdzi, że najbardziej restrykcyjne kryteria dotyczą kredytobiorców, u których z przedstawionych dokumentów dochodowych i finansowych wynika fakt, że pracują w branżach najbardziej dotkniętych obecną sytuacją.W dalszym ciągu dostępne są oferty kredytów z minimalnym 10% wkładem własnym . Taką ofertę znajdziemy w przypadku co najmniej sześciu banków. Jednak w tej chwili dwa banki zwiększyły już wymagany wkład własny.Jak dodaje, banki prawdopodobnie zabezpieczają się w ten sposób przed możliwością spadku wartości nieruchomości poniżej progu, który pokrywałby im wysokość udzielonego wcześniej kredytu.Banki zostały zmuszone, aby ograniczyć ilość osób pracujących w placówkach. To z kolei przełożyło się na fakt, iż kadra bankowa, tj. doradcy hipoteczni, analitycy bankowi w ciągu kilku dni zostali wysłani na urlopy. Wobec powyższych procedowanie wniosków kredytowych znajdujących się aktualnie w procesie ulega drastycznemu wydłużeniu.Jest to szczególnie ważna informacja w kontekście ustalania terminów pomiędzy stronami realizującymi transakcje na rynku nieruchomości. Obecna sytuacja zmusza je, by właśnie ze względu na przedłużające się procesy kredytowania, wynosił on 3 a nawet 4 miesiące.Z uwagi na coraz bardziej zróżnicowane podejście banków do produktów, jakimi są kredyty hipoteczne, jak i zaostrzenie polityki ich przyznawania, przed wyborem konkretnej oferty warto porównać je i skonsultować z ekspertem.