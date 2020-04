Dobre wiadomości dla przedsiębiorców. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) poinformowały właśnie o wprowadzeniu zmian, za sprawą których ułatwiony zostanie dostęp do gwarancji Biznesmax. Oto, jak prezentują się szczegółowe warunki tego wsparcia.

Przypomnijmy, gwarancja Biznesmax to bezpłatna gwarancja spłaty kredytu udzielana w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie takiej gwarancji umożliwia otrzymanie dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.



Maksymalna wartość gwarancji Biznesmax to 2,5 mln euro. Gwarancja zabezpieczająca kredyt odnawialny nie może przekroczyć 39 miesięcy, w przypadku kredytów inwestycyjnych okres obowiązywania gwarancji to maksymalnie 20 lat. Wnioski o gwarancje można składać za pośrednictwem banków kredytujących, których lista znajduje się na stronie BGK.



Kliknij, aby powiekszyć fot. _ewakubiak - Fotolia.com BGK ułatwia dostęp do gwarancji Biznesmax W odpowiedzi na problemy przedsiębiorców Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zmieniło warunki gwarancji Biznesmax z dopłatą do oprocentowania kredytu.

- Jest to ułatwienie, dzięki któremu klient nie musi z góry planować wydatków wpisujących się w katalog kosztów kwalifikowalnych. Dzięki temu wraz z wnioskiem nie trzeba składać planu projektu inwestycyjnego. Bank kredytujący udzieli kredytu na podstawie swoich procedur – mówi Halina Wiśniewska, dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń.