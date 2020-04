BGK dla firm: są wakacje kredytowe i lepsze warunki pożyczki

W dobie kryzysu, który niespodziewanie zatrząsł wszystkimi dziedzinami życia i gospodarki, konieczne stało się błyskawiczne wypracowanie rozwiązań wspierających płynność finansową przedsiębiorstw oraz dotychczasowy poziom zatrudnienia. Oto, jaką pomoc dla firm przygotował - we współpracy z samorządami i Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalne - Bank Gospodarstwa Krajowego.

Łatwiejsza spłata pożyczki unijnej dla przedsiębiorców

– Nowe zasady udzielania pożyczek, które rozszerzą zakres finansowania o pożyczki obrotowe, to bardzo potrzebne rozwiązanie i sposób na zapewnienie płynności finansowej i utrzymanie miejsc pracy. Mamy nadzieję, że nowe możliwości dla przedsiębiorców wejdą w życie już w pierwszych dniach kwietnia – dodaje Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

Ułatwienia dla przedsiębiorców z branży turystycznej

– Sześciomiesięczne wakacje kredytowe oraz dodatkowa, półroczna karencja w spłacie - to najważniejsze zmiany w spłacie pożyczek na rozwój turystyki, jakie wprowadziliśmy. Co więcej, firmom, które z powodu koronawirusa znalazły się w trudnej sytuacji, dajemy możliwość obniżenia oprocentowania – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Zmiany dla podmiotów ekonomii społecznej

wydłużenie okresu utworzenia miejsca pracy maksymalnie do 12 miesięcy,

wydłużenie okresu spłaty do 12 miesięcy,

karencję w spłacie kapitału dodatkowo do 6 miesięcy,

wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych do 6 miesięcy,

obniżenie oprocentowania na okres do 12 miesięcy.

– Przygotowując rozwiązania dla firm wchodzące w pakiet tarczy antykryzysowej nie zapominamy także o wyjątkowych firmach, jakimi są podmioty ekonomii społecznej. Chcemy pomóc przetrwać im ten trudny okres po to, aby po unormowaniu się sytuacji społeczno-gospodarczej, mogły dalej służyć lokalnym społecznościom – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak ubiegać się o zmiany w warunkach umowy?

pożyczki unijne dla MŚP – strona pożyczek unijnych w zakładce „instytucje finansujące”

– strona pożyczek unijnych w zakładce „instytucje finansujące” pożyczki dla branży turystycznej w Polsce Wschodniej – informacja o projekcie na stronie BGK

– informacja o projekcie na stronie BGK pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej – informacja na stronie BGK

Pierwsza zmiana dotyczy dodatkowej, sześciomiesięcznej karencji w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczek lub się na nie zdecydują. Oznacza to, że jeżeli w standardowej ofercie okres ten wynosi np. 6 miesięcy, to teraz zostanie on przedłużony o kolejne pół roku. Wakacje kredytowe to kolejne ułatwienie dla właścicieli firm. W trakcie obsługi finansowania na 4 miesiące można wstrzymać spłatę zobowiązań. Trzecia zmiana to możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki. Ponadto, w przypadku zaległości w spłacie zobowiązań na skutek COVID-19, możliwe jest niestosowanie odsetek karnych oraz niepodejmowanie działań windykacyjnych.Te rozwiązania już teraz są dostępne dla przedsiębiorców. Mikro-, małe i średnie firmy niebawem mogą spodziewać się kolejnych ułatwień, które pomogą im uniknąć problemów spowodowanych epidemią koronawirusa . Takim rozwiązaniem będą pożyczki na cele płynnościowe.Pożyczki unijne są finansowane z krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Branża turystyczna jako jedna z pierwszych wyraźnie odczuła ekonomiczne skutki pandemii. Dlatego ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadzono także w pożyczce na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej.Ułatwienia w spłacie pożyczek wprowadzono także dla podmiotów ekonomii społecznej. – W przypadku trudnej sytuacji finansowej dajemy możliwość obniżenia oprocentowanie do 0% na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy i proponujemy pakiet ułatwiający spłatę, w tym wakacje kredytowe i wydłużenie okresu spłaty – podkreśla minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.Zmiany obejmują:Zmiany warunków zawartych umów – zarówno w przypadku przedsiębiorców, jak i podmiotów ekonomii społecznej – będą mogły nastąpić na wniosek pożyczkobiorcy. Powinien on skontaktować się z instytucją finansującą w regionie, współpracującą z BGK. We wniosku powinno się znaleźć uzasadnienie, że kryzys związany z koronawirusem wpłynął lub wpłynie na sytuację podmiotu. O zmianie warunków spłaty pożyczki będą decydować pośrednicy finansowi.Instytucje finansujące (pośrednicy finansowi) to wyspecjalizowane podmioty, które współpracują z BGK. Ich listę można znaleźć w Internecie: