500 plus działa już 4 lata. Dobrze ocenia je połowa Polaków

Dziś obchodzimy 4. rocznicę wprowadzenia programu Rodzina 500 plus. To doskonała okazja, aby dokonać podsumowań i przyjrzeć się, jak rządowe wsparcie postrzegane jest przez społeczeństwo. I temu właśnie służyć miało badanie zrealizowane dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Warto przyjrzeć się jego wynikom zwłaszcza w środku pandemii, gdy coraz częściej słyszalne są głosy opowiadające się za zniesieniem tego świadczenia.

Jak Polacy postrzegają 500 Plus?

Jakie wydatki finansowane są za pomocą rządowego wsparcia?

Gdzie znajdziemy największe grono zwolenników 500 Plus





Program "Rodzina 500 plus" ruszył 1 kwietnia 2016 r. Miał realizować trzy podstawowe cele: wpłynąć na wzrost liczby urodzeń, ograniczać ubóstwo oraz stanowić inwestycję w rodzinę.

Według GUS, w 2018 roku wypłaty 500 plus obejmowały około 3,6 mln dzieci, a wydatki na ten cel wyniosły 22,2 mld zł. Pieniądze otrzymywały tylko rodziny z co najmniej dwójką dzieci lub z jednym dzieckiem i odpowiednio niskimi dochodami. Od połowy 2019 r. 500 plus przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia, w efekcie czego trafia do około 6,8 mln dzieci. Roczny koszt programu w nowym kształcie ma sięgnąć 41 mld zł.

– W badaniach przeprowadzanych na nasze zlecenie, pozytywny wpływ programu w ocenie beneficjentów wciąż się utrzymuje. Co szósty badany podkreśla, że 500 plus pomaga mu opłacić rachunki, a to za ich nieopłacanie mogliby trafić do rejestru dłużników. Niemal jedna czwarta mówi, że przestało jej brakować pieniędzy na podstawowe wydatki, a prawie co dziesiąty deklaruje, że dzięki tej pomocy udało mu się oddać pieniądze znajomym lub rodzinie, ewentualnie spłacić kredyt lub pożyczkę przed terminem. Trzy lata temu jedna trzecia beneficjentów wskazywała, że 500 plus spłaca ich zaległości, kredyty oraz pożyczki i nie powoduje, że zaciągają kredyty czy pożyczki – zauważa Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kategorie wydatków w ramach programu Rodzina 500 Plus Pieniądze z programu 500 plus służą przede wszystkim zakupom odzieży, obuwia, zabawek książek oraz artykułów plastycznych dla dzieci. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy program rodzina 500 plus to dobra forma wspierania polskich rodzin? Najwięcej zwolenników programu 500 Plus mieszka w województwie świętokrzyskim, lubelskim i opolskim. Kliknij, aby przejść do galerii (6)

Na pytanie o ocenę programu 500 plus w polskim społeczeństwie trudno odpowiedzieć jest jednym zdaniem. Jak nietrudno się domyślić, opinie Polaków w dużym stopniu uzależnione są m.in. od tego, czy korzystają ze świadczenia na dzieci, czy też go nie otrzymują.Jak czytamy w komunikacie ze zrealizowanego dla BIG InfoMonitor badania Quality Watch, wśród osób bezdzietnych oraz tych, które posiadają dorosłe dzieci, odsetek przeciwników 500 plus liczy sobie 42 proc. badanych. Zwolenników jest 37 proc., a spora grupa respondentów, bo 22 proc. nie ma na ten temat zdania.Wśród otrzymujących pomoc, zdecydowana większość (69 proc.) jest za. Ale tu także nie brakuje badanych, którzy mimo korzystania z pomocy uważają, że nie jest to odpowiednia forma wspierania polskich rodzin - 17 proc. Z kolei 14 proc. beneficjentów nie wie, jak jednoznacznie ocenić to rozwiązanie. Można przypuszczać, że właśnie te grupy respondentów – przeciwników i niezdecydowanych - na pytanie o wpływ programu na domowy budżet odpowiadają, że 500 plus jest dla nich nieodczuwalne. Takiej właśnie odpowiedzi udzieliło 28 proc. badanych.Co szósty beneficjent mówi także, że jego rodzinę obecnie stać na wakacyjny wyjazd. Niemal co piąty badany może m.in. za 500 plus kupować towary lepszej jakości niż wcześniej. Tyle samo osób podkreśla, że teraz odkładają pieniądze, podczas gdy wcześniej nie dawali rady oszczędzać.Potrzeby, na które najczęściej wydawane są pieniądze otrzymywane na dzieci, to odzież i obuwie – 54 proc. Nieznacznie rzadziej (46 proc.) pomoc jest przeznaczana na zabawki, książki i artykuły plastyczne oraz na dodatkowe zajęcia dzieci np. naukę języka obcego czy korepetycje (43 proc.). 39 proc. badanych mówi też o wyżywieniu, które kupuje dzięki 500 plus. Pieniądze z programu 500 plus w wielu domach okażą się nieocenionym wsparciem w sytuacji paraliżu, który ogarnął gospodarkę ze względu na epidemię. Z drugiej jednak strony, już pojawiają się głosy, czy program powinien działać w dotychczasowej formie, w sytuacji gdy zapotrzebowanie na pomoc państwa jest tak duże.W całym społeczeństwie, zarówno wśród tych, którzy z programu korzystają, jak i tych, którzy nie otrzymują pieniędzy, blisko połowa (ok. 47 proc.) respondentów uważa, że to dobra forma wspierania polskich rodzin. Odmiennie twierdzi co trzeci badany (33 proc.), a co piąty Polak (20 proc.) nie ma zdania w tej kwestii.Gdyby spojrzeć na podział terytorialny, widać, że co najmniej dwukrotną przewagę zwolenników nad przeciwnikami programu mają województwa: świętokrzyskie, lubelskie, opolskie, podkarpackie, łódzkie i pomorskie. W kieleckim jest ponad 60 proc. zwolenników wypłaty 500 plus. Natomiast, gdyby o 500 plus mieli decydować mieszkańcy Dolnego Śląska i Pomorza Zachodniego programu by nie było, bo przeciwników jest więcej. Z koli na Podlasiu jest tyle samo osób przekonanych, że taki program jest potrzebny, jak i tych, którzy uważają, że nie.