Obrót bezgotówkowy: już 12 mln Polaków ma bankowość mobilną

Na koniec IV kw. 2019 r. liczba użytkowników posiadających dostęp do bankowości elektronicznej sięgnęła 37,41 mln. Rzesza aktywnych klientów indywidualnych, logujących się do e-bankowości co najmniej raz w miesiącu, liczyła sobie natomiast 18,2 mln, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost na poziomie 6%. Z bankowości internetowej aktywnie korzystało również 1,78 mln małych i średnich przedsiębiorstw – wynika z najnowszej edycji raportu NetB@nk.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Rachunki klientów indywidualnych oraz aktywność w kanałach elektronicznych Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych w porównaniu z III kwartałem 2019 roku wzrosła o ponad 15%. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Mimo spadającej rentowności i dużych obciążeń regulacyjnych, sektor bankowy od dawna inwestuje w sferę rozwoju nowoczesnych technologii, starając się dostarczać swoje usługi w sposób wygodny i przyjazny dla klienta. W przeddzień zagrożenia epidemią koronawirusa, ponad 37 mln klientów indywidualnych miało możliwość zdalnego dostępu do usług bankowych i swoich pieniędzy. W obecnej sytuacji, kiedy przede wszystkim zaleca się pozostanie w domach, przyłączamy się do tego apelu, prosząc – w miarę możliwości – o korzystanie z usług bankowych w sposób zdalny. Jak pokazują dane, większość z nas ma taką możliwość, a sektor bankowy jest dobrze przygotowany do działania w tych trudnych warunkach. Cały czas pozostajemy do Państwa dyspozycji. W ostatnich dniach w ramach działań na rzecz ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, podjęliśmy starania zmierzające do podniesienia limitu transakcji zbliżeniowych z 50 do 100 zł. To zmiana została już wdrożona. Wszystko po to, aby ograniczyć czas płatności w sklepach i fizyczny kontakt z terminalami płatniczymi. Limity płatności zbliżeniowych zostały podniesione przez Mastercard także w 29 innych krajach – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Podsumowanie danych - rachunki przedsiębiorców MSP Dane dotyczące klientów MSP za IV kwartał 2019 r. wskazują na wzrost liczby klientów MŚP oraz ich aktywności poprzez bankowość internetową. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Płatności bezgotówkowe w systemie Elixir i Express Elixir Dane za IV kwartał 2019 r. wskazują na zwiększenie liczby transakcji w systemie Elixir prawie o 5% w porównaniu do III kwartału. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Związek Banków Polskich zaprezentował najświeższe dane dotyczące bankowości online i obrotu bezgotówkowego w naszym kraju. Z opublikowanego komunikatu wynika, że u schyłku grudnia minionego roku mieliśmy do czynienia z kontynuacją tendencji wzrostowej w zakresie korzystania z bankowości elektronicznej Największym wzrostem ilości użytkowników może pochwalić się bankowość mobilna - pod koniec grudnia minionego roku z mobilnych aplikacji bankowych korzystało już ponad 12 milionów Polaków. Dla porównania, rok wcześniej było 8,72 mln.Kwartalna zmiana wyniosła 15% (1,58 mln użytkowników), natomiast w ciągu roku, użytkowników korzystających z mobilnych aplikacji bankowych przybyło o 37,6%.Wśród klientów indywidualnych, którzy aktywnie korzystają z bankowości mobilnej aż 5,7 mln użytkowników możemy zaklasyfikować jako „mobile only”. Oznacza to, że blisko połowę (48%) użytkowników stanowią osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji bankowych, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości elektronicznej.Liczba wszystkich klientów indywidualnych, którzy co najmniej raz w miesiącu logowali się do e-bankowości na koniec roku wyniosła 18,2 mln - o 1,18% więcej względem III kwartału 2019 r. W ujęciu rocznym liczba ta zwiększyła się o ponad 6%, co oznacza, że w sumie ponad milion osób faktycznie rozpoczęło aktywne korzystanie z usług bankowych w kanale internetowym w ciągu minionych 12 miesięcy.Łączna liczba osób, która na koniec roku miała możliwość korzystania z usług bankowych w internetowym kanale dostępu wyniosła 37,41 mln – niespełna 0,4% więcej niż w poprzednim kwartale. W ujęciu rocznym, wartość ta pozostaje względnie stabilna, a obserwowana zmiana w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018 wynosi -1,80%. Przyczyną zmniejszenia liczby umów BI było przyjęcie innej metodologii raportowania w jednym z dużych banków, który w połowie roku zdecydował o klasyfikowaniu tylko tych klientów, którzy posiadają aktywną relację produktowa, nie zaś wszystkich, którzy mających podpisaną umowę bankowości internetowej.Z danych zebranych w raporcie wynika, że klienci sektora MSP posiadający rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej posiadali łącznie 2,96 mln rachunków w bankach. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku na koniec grudnia 2019 roku wynosiła 1,78 mln. Oznacza to wzrost o 3,09% w IV kwartale.W danych za IV kwartał 2019 roku dotyczących systemu rozliczeniowego Express Elixir zauważyć można dalszy dynamiczny wzrost liczby rozliczanych komunikatów. W czwartym kwartale odnotowano 8 milionów sztuk przelewów natychmiastowych. O 14% - do wartości 13, 07 mld złotych wzrosła wartość obrotów.W pozostałych systemach rozliczeń prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową tj. Elixir zanotowano wzrost liczby transakcji o ponad 5% oraz wzrost ich wartości o ponad 5,8% względem III kwartału 2019 roku.