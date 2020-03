BIK: Polacy ciągle sięgają po pożyczki, ale pożyczają mniej

BIK prezentuje najświeższe dane dotyczące wyników wypracowanych przez rodzimy rynek pożyczkowy. Z opublikowanego komunikatu wynika, że w lutym bieżącego roku firmy pożyczkowe udzieliły wprawdzie większej ilości pożyczek aniżeli rok wcześniej (+2,6%), ale ich wartość okazała się niższa (-3,9%). Analogiczna sytuacja miała miejsce również w styczniu. Średnia wartość lutowej pożyczki opiewała na 2 391 zł (-6,3%).

Dziś opublikowany komunikat BIK wskazuje, że w lutym 2020 działające na rodzimym rynku firmy pożyczkowe udzieliły Polakom 223,5 tys. pożyczek o łącznej wartości 534 mln zł. W ujęciu liczbowym oznaczało to wzrost (+2,6%), a w wartościowym spadek (-3,9%).Podobna tendencja zaznacza się w danych za styczeń i luty łącznie - liczba pożyczek udzielonych w dwóch pierwszych miesiącach br. osiągnęła poziom 471 tys. i była o +1,6% wyższa aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei ich wartość wyniosła 1,134 mld zł, co oznaczało spadek o -4,1%.Komunikat BIK wskazuje również, że średnia wartość udzielonej w lutym 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 391 zł i była niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej w lutym 2019 r. o (-6,3%).W okresie styczeń–luty 2020 r. 38,8% wartości udzielonych pożyczek było na kwoty powyżej 5 000 zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 10,9% sprzedaży w okresie styczeń–luty 2019 r.Dodatnia dynamika liczby udzielanych pożyczek w okresie pierwszych dwóch miesięcy 2020 r. dotyczyła czterech przedziałów: niskokwotowych (poniżej 1 tys. zł) i wynosiła (+0,3%), z przedziału 1–1,5 tys. (+10,6%), 1,5–2 tys. (+9,9%) i z przedziału 2–3 tys. zł (+6,7%). W dwóch przedziałach 3–5 tys. oraz powyżej 5 tys. zł dynamika była ujemna – odpowiednio (-4,1%) oraz (-11%).W ujęciu wartościowym dodatnia dynamika dotyczyła również pożyczek z tych samych przedziałów kwotowych i odpowiednio wynosiła (+5,9%), (10,4%), (9,2%) i (5,6%). Ujemną dynamikę w ujęciu wartościowym w porównaniu do dwóch pierwszych miesięcy 2019 r. odnotowały pożyczki z przedziału kwotowego: 3–5 tys. zł i powyżej 5 tys. zł odpowiednio: (-2,7%) oraz (-15,3%) - podsumowuje BIK.