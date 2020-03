Sankcja kredytu darmowego przy kredycie konsumenckim a kredyty frankowe

W walce z umowami kredytowymi powiązanymi z kursem waluty obcej CHF, niezależnie od argumentów związanych ze sprzecznością umowy z prawem, zasadami współżycia społecznego, czy też występowaniem w umowie niedozwolonych postanowień umownych w obrocie konsumenckim (tzw. klauzule abuzywne), w przypadku kredytów o stosunkowo niewielkiej wartości nominalnej udzielonego kredytu tj. do 80.000 złotych lub równowartości tej kwoty w walucie obcej, przepisy prawa dają jeszcze jedną oręż pozwalającą na walkę z bankiem.

imię, nazwisko konsumenta i jego adres oraz imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy, a gdy kredytodawcą jest osoba prawna - także określenie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy, i numer w rejestrze, pod którym kredytodawca został wpisany,

wysokość kredytu,

zasady i terminy spłaty kredytu,

roczną stopę oprocentowania oraz warunki jej zmiany,

opłaty i prowizje oraz inne koszty związane z udzieleniem kredytu, w tym opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz przygotowanie i zawarcie umowy kredytowej, zwaną dalej "opłatą przygotowawczą", będące elementem całkowitego kosztu kredytu, oraz warunki ich zmiany,

informację o całkowitym koszcie kredytu i rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy,

sposób zabezpieczenia, jeżeli umowa je przewiduje, oraz opłaty należne kredytodawcy z tego tytułu,

informację o pozostałych kosztach, do których zapłaty zobowiązany jest konsument w związku z zawartą umową,

informację o łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji, do których zapłaty zobowiązany jest konsument,

informację o uprawnieniu i skutkach przedterminowej spłaty kredytu przez konsumenta,

informację o terminie, sposobie i skutkach wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy przez konsumenta, o którym mowa w art. 11 ustawy,

informację o skutkach uchybienia postanowieniom dotyczącym zasad i terminu spłaty kredytu,

informację o rocznej stopie oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz warunki jej zmiany, a także informację o innych kosztach ponoszonych przez konsumenta w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z umowy, w tym o kosztach upomnień lub wezwań do zapłaty, kosztach sądowych i postępowania egzekucyjnego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. andrzej - Fotolia.com Franki Sankcja kredytu darmowego przy kredycie konsumenckim to oręż o której warto pamiętać w walce z kredytami frankowymi.

które ponosi konsument w związku z niewykonaniem swoich zobowiązań wynikających z umowy o kredyt konsumencki,

które w związku z nabyciem rzeczy lub usługi ponosi konsument, niezależnie od tego, czy nabycie następuje z wykorzystaniem kredytu,

prowadzenia rachunku, z którego realizowane są spłaty, oraz kosztów przelewów i wpłat na ten rachunek, chyba że konsument nie ma prawa wyboru podmiotu prowadzącego rachunek, a koszty te przekraczają koszty dla rachunków oszczędnościowych stosowane przez podmiot prowadzący rachunek,

ustanowienia, zmiany oraz związanych z wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczenia, z wyjątkiem kosztów ubezpieczenia spłaty kredytu - wraz z oprocentowaniem i pozostałymi kosztami - na wypadek śmierci, inwalidztwa, choroby lub bezrobocia konsumenta,

wynikających ze zmiany kursów walut.

Chodzi o zapisy nie obowiązującej już w chwili obecnej ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim, pod rządami której zawierane były umowy kredytowe powiązanie z kursem CHF i wynikającą z przedmiotowej ustawy tzw. sankcję kredytu darmowego.W przypadku kredytów konsumenckich ustawa nakładała na instytucję kredytową szereg obowiązków informacyjnych względem konsumenta. Zgodnie z art. 4 ust. 2 umowa o kredyt konsumencki powinna zawierać następujące dane:Ustawa stanowiła ponadto, iż jeżeli nie jest możliwe precyzyjne podanie kosztów, do których poniesienia zobowiązany jest konsument, należy określić ich szacunkową wysokość oraz okoliczności, od których zależy ich ostateczna wysokość i obowiązek zapłaty przez konsumenta.Jak wynika z powyższego, jednym z obowiązków ciążących na instytucji kredytowej było wskazanie w umowie zawieranej z konsumentem tzw. całkowitego kosztu kredytu, przez który zgodnie z art. 7 ustawy należy rozumieć wszystkie koszty wraz z odsetkami i innymi opłatami i prowizjami, które konsument jest zobowiązany zapłacić za kredyt, z wyjątkiem kosztów: umowach kredytowych powiązanych z kursem CHF , ich obligatoryjnym elementem powinno być więc wskazanie konsumentowi wszelkich kosztów związanych z zawieraną umową, do których niewątpliwie należy zaliczyć m.in. koszt stosowanego przez bank spreadu będącego skutkiem stosowania przez bank dwóch różnych kursów do przeliczeń zobowiązań stron wynikających z umowy tj. kursu kupna przy wypłacie kredytu i kursu sprzedaży przy przeliczeniu spłacanych rat kapitałowo – odsetkowych, co stanowiło standard w przypadku umów kredytowych powiązanych z kursem CHF.Tymczasem w umowach kredytowych powiązanych z kursem CHF brak jest jakichkolwiek informacji na temat stosowanego przez banki spreadu.Taki brak informacyjny daje zaś podstawę do skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Zgodnie z art. 15 ustawy o prawach konsumenta w przypadku naruszenia przez kredytodawcę postanowień art. 4-7 treść zawartej umowy o kredyt konsumencki ulega zmianie w ten sposób, że konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, obowiązany jest do zwrotu kredytu bez oprocentowania i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy, za wyjątkiem kosztów ustanowienia zabezpieczenia i ubezpieczenia kredytu, w terminie i w sposób ustalony w umowie. Jeżeli umowa nie określa sposobu spłaty kredytu, konsument obowiązany jest do jego zwrotu w równych ratach, płatnych co miesiąc od dnia zawarcia umowy. Jeżeli umowa nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument obowiązany jest do jego zwrotu w terminie pięciu lat.Planując strategię walki z bankiem w zakresie dochodzenia roszczeń z umowy kredytowej powiązanej z kursem CHF warto więc pamiętać o ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim i obowiązkach z niej wynikających. Dzięki zapisom tej ustawy możemy bowiem zyskać dodatkowe argumenty w walce z bankiem.