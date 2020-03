Budżet domowy: poduszka finansowa potrzebna jak nigdy?

Rozprzestrzeniająca się w naszym kraju pandemia koronawirusa odciska swoje piętno na wszystkich właściwie dziedzinach życia i gospodarki. Co gorsza, dobiegające naszych uszu prognozy ekonomiczne napawają pesymizmem - w większości z nich mowa jest o nadchodzącym kryzysie. Jak przygotować swój budżet domowy na trudny czas i nie ulec przy tym panice? Oto kilka praktycznych wskazówek platformy edukacyjnej Kapitalni.org.

Budżet domowy w czasach zarazy

Kliknij, aby powiekszyć fot. Minerva Studio - Fotolia.com Jak zabezpieczyć finanse osobiste w dobie koronawirusa? Najlepszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji będzie wstrzymanie się z ważnymi i obciążającymi budżet domowy dezycjami.

Rozwiązania prawne

Inwestycyjne „okazje”

Stop panice



Wprawdzie pandemia to siła wyższa, na którą nie mamy żadnego wpływu, to jednocześnie warto pamiętać, że obraz naszego budżetu domowego w dużej mierze zależy wyłącznie od naszych decyzji - przypominają eksperci Kapitalni.org, radząc jednocześnie, jakie kroki warto podjąć, aby zadbać o finanse osobiste.Życie w naszym kraju wygląda dziś zgoła inaczej, niż jeszcze przed kilkoma tygodniami. Wiele firm przestawiło się wyłącznie na zdalny tryb pracy, działalność innych została zupełnie zawieszona. Nie jest tajemnicą, że ekonomiczne konsekwencje pandemii mogą dotknąć zarówno przedsiębiorców, jak i statystycznego, zatrudnionego w ramach umowy o pracę Kowalskiego.Warto przyjrzeć się budżetowi domowemu i zweryfikować dostępne środki. Przydatne w tej sytuacji może być wydzielenie tzw. poduszki finansowej.Dobrym pomysłem będzie też zrezygnowanie z niepotrzebnych wydatków i przeznaczenie tych pieniędzy na oszczędności. Nie zaszkodzi również sprawdzenie polis ubezpieczeniowych – niektóre z nich mogą przydać się w takich sytuacjach, jak utrata pracy w przypadku zagrożonej branży.Działanie pod wpływem emocji nigdy nie jest dobrym pomysłem. Najlepszym rozwiązaniem w obecnej sytuacji będzie wstrzymanie się z ważnymi i obciążającymi budżet domowy decyzjami. Sprzedaż czy kupno mieszkania , nadpłata albo wzięcie kredytu, duże inwestycje w firmie czy na rynku kapitałowym – wszystkie takie kroki powinny być podejmowane po solidnej i rzetelnej analizie, a nie pod wpływem chwili i strachu.Trwają prace nad rozwiązaniami, które odciążyłyby klientów banków wpadających w kłopoty finansowe, a także przedsiębiorców, m.in. w kwestii płacenia składek ZUS.Związek Banków Polskich, a więc instytucja zrzeszająca właściwie wszystkie banki działające w kraju, zaproponował możliwość odroczenia spłaty rat m.in. kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych. Wiązałoby się to z ograniczeniem do niezbędnego minimum formalności i okresu rozpatrywania wniosków, które będzie można składać drogą elektroniczną. W propozycjach padły również łatwo dostępne kredyty krótkoterminowe dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią. Pomiędzy ściśle finansowymi działaniami, pojawiły się też te bardziej ochronne – na przykład podniesienie maksymalnej kwoty płatności zbliżeniowych do 100 zł bez podawania PIN.Swoje propozycje przedstawiły także organizacje zrzeszające firmy pożyczkowe – Związek Przedsiębiorstw Finansowych i Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego. Zawierają one m.in. przesunięcie daty spłaty rat pożyczki, obniżenie wysokości lub zawieszenie spłat na określony czas. Dodatkowo, założenia objęły również niepobieranie odsetek za zwłokę od dnia złożenia odpowiedniego wniosku.Z kolei rząd zapowiedział pakiet antykryzysowy, który miałby obejmować pięć głównych aspektów: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochronę zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych. Gwarantowałby m.in. wsparcie pracodawców przy wypłacaniu wynagrodzeń pracownikom czy pomoc finansową samozatrudnionym w sytuacji spadku dochodów, a także przesunięcie terminu składania deklaracji PIT do końca czerwca. Wiele instytucji wprowadza też własne pakiety pomocowe – przeznaczają m.in. pieniądze na zakup sprzętów sanitarnych, by doposażyć szpitale.W obecnej sytuacji rynki finansowe charakteryzuje bardzo duża zmienność. Wszelkie głosy o atrakcyjnych okazjach i szybkich zarobkach należy przyjmować na chłodno i z rozwagą.Coraz częściej słychać głosy o zabezpieczeniu budżetu domowego na czas pandemii. Nie ma potrzeby trzymania dużej ilości gotówki w domu, również w innych walutach. Banki nie zostaną zamknięte, niektóre z nich mogą po prostu zmienić godziny pracy. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, w obecnej sytuacji większość placówek wprowadza takie procedury dla bezpieczeństwa ogółu. Pieniądze nie są zagrożone – odpowiada za do Bankowy Fundusz Gwarancyjny.