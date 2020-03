Nowa upadłość konsumencka w kontekście pandemii koronawirusa

Od 24 marca br. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy Prawo upadłościowe, na mocy których rozszerzono m.in. dostęp do instytucji upadłości konsumenckiej. Obecnie z tego rozwiązania mogą skorzystać już nie tylko konsumenci, ale również drobni przedsiębiorcy. Czy nowe regulacje mają istotne znaczenie w dobie walki z negatywnymi skutkami gospodarczymi pandemii koronawirusa?

to, regulowane przepisami Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze sądowe, postępowanie przeznaczone dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne, a więc brakuje im środków na m.in. spłatę kredytów i zaciągniętych pożyczek. Dla możliwości skorzystania z tej instytucji nie ma znaczenia ani wielkość zobowiązań dłużnika, ani też to, przez jaki czas zwlekał on z ich uregulowaniem. Następstwem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim oddłużenie niewypłacalnego konsumenta, a więc umorzenie całości lub części jego długów bądź ich spłata, przy czym tylko w tych dwóch ostatnich sytuacjach można mówić o zaspokojeniu interesu wierzyciela.