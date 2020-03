Barometr Consumer Finance o 11 pkt w dół. A będzie jeszcze gorzej

Odpowiedzi na to, jak prezentują się finanse gospodarstw domowych w Polsce, udziela co kwartał realizowane przez KPF i IRG SGH badanie sytuacji na rynku consumer finance. Jego ostatnia, poświęcona I kw. 2020 roku odsłona pokazuje, że wskazówka Barometru Rynku Consumer Finance sięgnęła 60,7 pkt, co jest najwyższym spadkiem w całej historii pomiarów (71,6 pkt w IV kw. 2019). Nie można nie podkreślić, że wskazanie to dotyczy okresu sprzed intensywnego rozwoju pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.



wpływ czynników demograficznych na rynek,

popyt na zakupy dóbr trwałych i skłonność do ich finansowania z kredytu,

niepewność związaną z otoczeniem gospodarczym i własną sytuacją finansową oraz

wykluczenie z rynku kredytowego. W przypadku, gdy wskazówka Barometru spada poniżej poziomu 50 punktów, mamy do czynienia ze stagnacją lub ujemną dynamiką. Wartości powyżej 50 punktów sugerują dodatnią dynamikę Słowem przypomnienia, Barometr Consumer Finance powstaje w oparciu o analizę czterech obszarów oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te uwzględniają:W przypadku, gdy wskazówka Barometru spada poniżej poziomu 50 punktów, mamy do czynienia ze stagnacją lub ujemną dynamiką. Wartości powyżej 50 punktów sugerują dodatnią dynamikę kredytu konsumpcyjnego w okresie najbliższych 12 miesięcy.

Barometr Rynku Consumer Finance jest skonstruowany w taki sposób, że poziom 50 punktów oznacza stagnację rynku.

– Fakt, że w największym stopniu do pogorszenia odczytu BRCF przyczynił się wzrost wykluczenia z rynku finansowego jest bardzo negatywnym sygnałem dla gospodarstw domowych, które znacznie częściej raportują barierę dochodową w uzyskaniu kredytu, co jest zaskakujące w kontekście dobrych jeszcze w momencie przeprowadzania badania prognoz dla wzrostu PKB i koniunktury w polskiej gospodarce. Wzrost wykluczenia z rynku finansowego może oznaczać rosnące ryzyko rozkwitu szarej strefy, podziemia pożyczkowego, czyli prawdziwych lichwiarzy, którzy na pewno z łatwością będą docierać pomimo pandemii do tych, którzy skuszą się takimi ofertami – mówi Andrzej Roter, Prezes Zarządu ZPF.

Wskaźnik skłonności do dokonywania poważnych wydatków W ostatnim badaniu deklaracje dotyczące skłonności do dokonywania poważnych wydatków nie wykazały jeszcze spadków.

Łączny odsetek respondentów finansujących wydatki w całości lub części z kredytu W przypadku ponad 81% Polaków wydatki związane z zakupem mieszkania finansowane są w całości lub w części z kredytu.

– Obecnie wartość barometru utrzymuje się wprawdzie powyżej 50 pp., ale biorąc pod uwagę fakt, że spełniają się czarne scenariusze w zakresie wpływu koronawirusa na gospodarkę i finanse, prawdziwy obraz nastrojów poznamy dopiero w następnym badaniu. Warto pamiętać, że kryzys finansowy z lat 2007–2008 przyniósł spadek barometru trwający ponad 4 lata, ale w początkowym okresie spadek nie był tak gwałtowny. Początkowa wartość barometru wyniosła wówczas ponad 70 pp., a w 2012 r. osiągnęła ok. 40 pp. – wyjaśnia dr Sławomir Dudek z IRG SGH, główny ekonomista Pracodawców RP.

Jak czytamy w komunikacie ZPF, za tak pokaźny spadek wskazania Barometru Consumer Finance odpowiada przede wszystkim pogorszenie nastroju odnośnie sytuacji makroekonomicznej. Ankietowani Polacy wskazują, że obawiają się nie tylko spadku wzrostu gospodarczego , ale również wzrostu bezrobocia oraz mniej dynamicznego wzrostu dochodów.Tym jednak, co w największym stopniu przesądza o tak pokaźnym spadku wskazówki barometru, jest wyższy niż ostatnio poziom wykluczenia z rynku consumer finance. Respondenci znacznie częściej wskazują na wysokość dochodów jako główną barierę w uzyskaniu kredytu. Pogarsza się również ich zdolność do obsługi zobowiązań, rzadziej też wskazują na brak jakichkolwiek barier w zaciąganiu kredytu.Te czynniki powodują, że zdolność polskich gospodarstw domowych do zaciągania kredytów w najbliższej przyszłości znacząco zmalała. Czynniki demograficzne również oddziałują negatywnie na poziom BRCF i – biorąc pod uwagę prognozy demograficzne – ta tendencja będzie utrzymana jeszcze przez bardzo długi okres.W ostatnich kilku badaniach na poprawę wartości barometru oddziaływała składowa związana z prognozowanym finansowaniem poważnych wydatków środkami pochodzącymi z kredytu. Osiągane były też rekordowe poziomy w zakresie prawdopodobieństwa zakupu samochodu, dóbr trwałych czy wydatków remontowych. Bieżące badanie nie przyniosło jeszcze spadków w tym zakresie – obecnie zmniejszyła się chęć do skorzystania z kredytu, ale jeszcze lekko wzrosło prawdopodobieństwo poniesienia ważnych wydatków. Trzeba jednak pamiętać, że było to jeszcze przed eskalacją stanu epidemicznego.