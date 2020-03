BGK wspiera firmy. Nowe gwarancje de minimis i Fundusz Gwarancji Płynnościowych

BGK odpowiada na najbardziej palące problemy polskich firm. Bank poinformował, że włączył się w prace nad systemowymi rozwiązaniami, których celem jest wspomaganie przedsiębiorców w walce z następstwami pandemii. Cześć nowych rozwiązań pojawi się w przygotowywanej właśnie przez rząd specustawie.

Lepsze gwarancje de minimis

maksymalna kwota zabezpieczenia wzrasta z 60 do 80 proc. wartości kredytu;

okres kredytu obrotowego objętego gwarancją wydłuża się z 27 do 39 miesięcy;

zniesiona zostaje dotychczas pobierana 0,5-procentowaprowizji.

Fundusz Gwarancji Płynnościowych



Fundusz Gwarancji Płynnościowych - parametry

zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu

tylko do nowych lub odnawianych kredytów

kwota kredytu objętego gwarancją - do 250 mln zł

kwota gwarancji – od 3,5 mln zł do 200 mln zł

okres gwarancji – min. 12 m-cy

przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności finansowej

System dopłat do oprocentowania kredytów

– Nie chcemy ograniczać branż ani wielkości firm, do których to wsparcie będziemy kierować. Najważniejsze jest dla nas to, jak możemy wspomóc firmy i sektor bankowy, aby banki mogły udzielać kredytów na lepszych warunkach poprzez mechanizm dopłaty do odsetek. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie określić, jak koronawirus wpłynie na poszczególne branże czy firmy. Dlatego nie chcemy wprowadzać ograniczeń. Przygotowanie tego rozwiązania zajmie więcej czasu, ale wszystkie zaangażowane instytucje działają w trybie nadzwyczajnym – podkreśla prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.



Wsparcie z wykorzystaniem funduszy europejskich

Pierwszym z zaproponowanych przez BGK i Ministerstwo Finansów rozwiązań są lepsze warunki udzielania gwarancji de minimis Z powyższych warunków gwarancji de minimis będzie mogła skorzystać każda firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, niezależnie od branży, która spełnia kryteria objęcia programem.Wdrożenie tych zmian wymaga zaangażowania banków kredytujących, z którymi na bieżąco współpracuje BGK, choćby ze względu na dostosowanie parametrów w systemach IT. BGK jest gotowy umożliwić dzięki tym zmianom dodatkową akcję kredytową na ok. 20 mld zł.Drugim rozwiązaniem jest utworzenie Funduszu Gwarancji Płynnościowych. To z tego funduszu udzielane mają być gwarancje dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym. Łączna wartość kredytów zabezpieczonych gwarancjami może wynieść ok. 100 mld zł, a gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020 roku, z opcją wydłużenia tego terminu stosownie do sytuacji gospodarczej.Kolejne rozwiązanie, nad którym pracuje BGK, to system dopłat do oprocentowania kredytów, których udziela przedsiębiorcom sektor bankowy.Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzi zaawansowane rozmowy z Komisją Europejską w sprawie przesunięcia części środków z perspektywy finansowej 2014-2020 na wsparcie przedsiębiorstw, zwłaszcza mikrofirm.BGK współpracuje z resortem i analizuje możliwości wprowadzenia zmian w obsługiwanych przez bank programach, np. pożyczki unijne, Fundusz Kredytu Technologicznego czy POIR.