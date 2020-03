Inwestorzy na GPW. Na głównym rynku zagraniczni, na Catalyst krajowi

Z najnowszych danych opublikowanych przez GPW wynika, że w minionym roku inwestorzy instytucjonalni odpowiadali za 28% obrotów akcjami na Rynku Głównym, co względem poprzedniego roku oznacza wzrost o 1 p.proc. Udział inwestorów indywidualnych sięgnął 13%, wobec 12% przed rokiem. Tradycyjnie już największą grupę stanowili inwestorzy zagraniczni, z identyczną reprezentacją jak w analogicznym okresie poprzedniego roku (59%).

W skrócie

W 2019 roku Główny Rynek GPW należał do inwestorów zagranicznych, którzy odpowiadali za większość, bo 63 proc. obrotów (+4 p.p. rdr). Drugą najprężniej działającą grupą byli inwestorzy instytucjonalni 25 proc. (-4 p.p. rdr).

Rozkład sił na rynku NewConnect nie stanowi żadnego zaskoczenia. Prym wiedli nadal inwestorzy indywidualni, którzy powiększyli swój udział w obrotach o 3 p.proc., do 86%. Kolejny raz z rzędu zanotowano spadek udziału inwestorów instytucjonalnych do 11 proc. (-3 p.p. rdr). Za resztę obrotów odpowiadali inwestorzy zagraniczni.

Zaskoczeń nie dostarczył również rynek kontraktów terminowych, gdzie pierwsze skrzypce nadal odgrywali inwestorzy indywidualni z udziałem w obrotach na poziomie 47 proc. (-1 p.p. rdr). O 1 pkt proc. wzrósł udział inwestorów zagranicznych (18 proc.), zaś udział inwestorów instytucjonalnych utrzymał poziom z 2018 roku (30 proc.).

Główny Rynek GPW

NewConnect

Rynek Instrumentów Pochodnych

Catalyst

Dane opublikowane przez GPW dowodzą, że 2019 r. na Głównym Rynku akcji GPW to inwestorzy zagraniczni mieli największy udział w obrocie. Wyniósł on 63 proc., o 4 p.p. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem.W II półroczu 2019 r. inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 66 proc. obrotów, o 5 p.p. więcej niż w pierwszej połowie 2019 r. i jest to największy udział tej grupy inwestorów w ostatnich dziesięciu latach. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w II półroczu 2019 r. wyniósł 23 proc., o 3 p.p. mniej niż w I połowie roku i o 6 p.p. mniej niż w całym 2018 r. Udział inwestorów indywidualnych na Głównym Rynku akcji GPW spadł w drugiej połowie 2019 r. do 11 proc. w obrotach, co w stosunku do analogicznego okresu w 2018 r. jest poniżej o 1 p.p.W II półroczu 2019 r. wśród krajowych instytucji na pierwszym miejscu znalazły się animatorzy (udział na poziomie 37 proc.), na drugim TFI (27 proc.), na trzecim OFE (13 proc.).Na rynku NewConnect to inwestorzy indywidualni odpowiadali za największy udział w obrocie wynoszący aż 86 proc. Oznacza to wzrost o 3 p.p. wobec 2018 r. Inwestorzy zagraniczni wygenerowali 3 proc. obrotów, tyle co w 2018 r., a instytucjonalni – 11 proc. (o 3 p.p. mniej rdr). W II półroczu 2019 r. wśród instytucji krajowych na NewConnect dominowały TFI, które odpowiadały za 52 proc. obrotów akcjami (wzrost o 5 p.p. rdr).Jak czytamy w komunikacie, wiodącą rolę na rynku derywatów odegrali krajowi inwestorzy indywidualni Ich udział w wolumenie obrotów kontraktami terminowymi kształtował się w 2019 r. na poziomie 47 proc., a opcjami – 43 proc. Udział inwestorów zagranicznych wzrósł o 1 p.p. rdr do 18 proc. na kontraktach i o 2 p.p. na opcjach – do 28 proc. Inwestorzy instytucjonalni utrzymali udział w obrotach kontraktami terminowymi na poziomie 35 proc. rdr, a na opcjach zwiększyli o 1 p.p. rdr do 29 proc. łącznego wolumenu obrotów tymi instrumentami. W II półroczu 2019 r. animatorzy odpowiadali za 54 proc. obrotów kontraktami, a na opcjach za 42 proc. wśród wszystkich instytucji krajowych. Udział inwestorów zagranicznych i indywidualnych na rynku produktów strukturyzowanych wyniósł odpowiednio: 50 proc. i 48 proc.GPW Podaje również, że główną rolę w obrotach obligacjami odgrywają instytucje krajowe (62 proc. w 2019 r. wobec 59 proc. w 2018 r.). Inwestorzy indywidualni w 2019 r. byli odpowiedzialni za 37 proc. obrotów, co oznacza spadek wobec 2018 r. o 4 p.p.