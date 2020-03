BIK: popyt na kredyt mieszkaniowy znowu w górę

Luty bieżącego roku okazał się już szóstym z rzędu miesiącem, w którym BIK odnotował wzrost zainteresowania kredytami mieszkaniowymi. Na tym jednak nie koniec – najnowsze dane dowodzą, że w poprzednim miesiącu informujący o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe osiągnął poziom +27,7%, co oznacza, że udało mu się pobić ubiegłoroczny rekord z marca (+26,5%).

- Lutowa wartość indeksu jest o 3,2 p.p. wyższa od wartości ze stycznia 2020 r. (24,5%). Na obecną wartość indeksu na poziomie +27,7%, wpływa zarówno wzrost liczby osób wnioskujących o kredyt jak i wzrost średniej wartości wnioskowanego kredytu, przy czym większy wpływ ma wzrost liczby osób wnioskujących o kredyt - mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk BIK.

- W lutym mamy już szósty z rzędu miesięczny wzrost wartości Indeksu (od sierpnia 2019 r.). Utrzymuje się więc bardzo wysoki popyt na finansowanie nieruchomości kredytem bankowym. – Trend ten szczególnie mocno dostrzegalny jest w dużych aglomeracjach i wynika z panującej tu wciąż dobrej koniunktury na rynku pracy, z napływu nowych mieszkańców do tychże aglomeracji, a także utrzymujących się niskich stóp procentowych. Nieruchomości, szczególnie w dużych aglomeracjach, z uwagi na ujemne realne stopy oprocentowania depozytów stają się aktywem inwestycyjnym. Zakupy tych nieruchomości również są lewarowane choć częściej finansowane są kapitałem własnym inwestora – dodaje prof. Rogowski.





- Przy ewentualnej podwyżce stóp procentowych, której nie można wykluczyć w najbliższych latach, rata kredytu może znacząco wzrosnąć, na co powinien zwrócić uwagę każdy potencjalny kredytobiorca kredytu mieszkaniowego, kalkulując na jaki kredyt go stać – zauważa Piotr Wojewnik Dyrektor ds. Rozwoju Scoringu w BIK.

Najnowszy odczyt oznacza, że w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 27,7% w porównaniu z lutym 2019 roku.Jak podaje BIK, w minionym miesiącu o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 42,88 tys. kredytobiorców, względem 34,06 tys. rok wcześniej, co oznacza, że w ujęciu rocznym mieliśmy wzrost na poziomie 16,4%. Przeciętna kwota lutowego kredytu mieszkaniowego wyniosła 292,07 tys. zł. tj. o 9,6% więcej niż w styczniu 2019 r.Biuro Informacji Kredytowej w trosce o bezpieczeństwo finansowe kredytobiorców w Polsce apeluje o to aby każde zobowiązania, a w szczególności wysoko kwotowe kredyty mieszkaniowe, zaciąganie na wiele lat traktować bardzo świadomie.