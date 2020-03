Hipoteczne zadłużenie Polaków, czyli 11 500 zł na osobę

W 2019 r. znów zwiększyło się zadłużenie Polaków wynikające z kredytów mieszkaniowych. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili przeanalizować, jak wzrastał taki dług w przeliczeniu na jedną osobę.

2005 r. - 50,37 mld zł

2006 r. - 77,59 mld zł

2007 r. - 116,63 mld zł

2008 r. - 192,05 mld zł

2009 r. - 214,46 mld zł

2010 r. - 263,28 mld zł

2011 r. - 313,52 mld zł

2012 r. - 315,90 mld zł

2013 r. - 330,18 mld zł

2014 r. - 350,15 mld zł

2015 r. - 375,08 mld zł

2016 r. - 393,78 mld zł

2017 r. - 387,95 mld zł

2018 r. - 415,22 mld zł

2019 r. - 442,76 mld zł

2005 r. - 1 319 zł

2006 r. - 2 034 zł

2007 r. - 3 059 zł

2008 r. - 5 039 zł

2009 r. - 5 624 zł

2010 r. - 6 898 zł

2011 r. - 8 137 zł

2012 r. - 8 197 zł

2013 r. - 8 569 zł

2014 r. - 9 096 zł

2015 r. - 9 748 zł

2016 r. - 10 245 zł

2017 r. - 10 094 zł

2018 r. - 10 804 zł

2019 r. - 11 527 zł

Dobra kondycja rynku mieszkaniowego połączoną z szybkim wzrostem cen lokali, sprzyjała powiększaniu się hipotecznego zadłużenia Polaków w 2019 r. Na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego można sprawdzić, ile takie zadłużenie wynosiło pod koniec minionego roku. Eksperci RynekPierwotny.pl przy wykorzystaniu informacji NBP obliczyli również poziom mieszkaniowego zadłużenia w przeliczeniu na jednego Polaka.Narodowy Bank Polski regularnie publikuje comiesięczną wartość kredytów mieszkaniowych, które w swoich bilansach mają krajowe banki. Takie informacje NBP wskazują, że pod koniec każdego kolejnego roku zadłużenie gospodarstw domowych związane z finansowaniem mieszkań wynosiło:Pomimo dużych podwyżek cen mieszkań w 2019 roku, hipoteczne zadłużenie Polaków rosło tak samo szybko, jak rok wcześniej (od stycznia do grudnia 2018 r.). Jedną z przyczyn takiej sytuacji mogła być większa wartość nadpłacanego długu.Jeżeli natomiast chodzi o wartość mieszkaniowego długu przypadającą na jednego Polaka, to w analizowanym okresie zmieniała się ona następująco:Wzrost analizowanego wskaźnika z minionego roku był znaczący (+7%). Trudno go jednak porównywać z wynikami notowanymi w czasach poprzedniego boomu mieszkaniowego (2006 r. - 54%, 2007 r. - 50%, 2008 r. - 65%).