BIK: im większa kwota, tym wcześniejsza spłata kredytu

Udzielenie kredytu uzależnione jest przede wszystkim od analizy zdolności kredytowej wnioskodawcy, która sprowadza się do określenia możliwości spłaty kredytu wraz z odsetkami. W tym celu bank dokonuje porównania comiesięcznych dochodów i wydatków gospodarstwa domowego i na tej podstawie stwierdza, jak prezentuje się nadwyżka, która może posłużyć spłacie raty kredytowej. Ta ostatnia jest tym mniejsza, im dłuższy jest okres kredytowania. W praktyce okazuje się jednak, że Polacy dość często decydują się na wcześniejszą spłatę kredytu.

wysokość stóp procentowych,

okres kredytowania,

kredytu.

- Zjawisko wcześniejszej spłaty kredytu nasila się wraz ze wzrostem kwoty udzielanego finansowania. Banki naliczały opłaty i prowizje należne z tytułu spłaty kredytu dla umownego okresu kredytowania. Zmieniło się to od momentu wejścia w życie tzw. „małego TSUE” i konieczności ponownego naliczenia pobranych opłat dla rzeczywistego, a nie umownego okresu oraz zwrotu nadpłaconych kwot kredytobiorcom. „Małe TSUE”, czyli wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z września 2019 r., oznacza dla kredytobiorcy zwrot przez bank opłaty za kredyt spłacony przed terminem – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

Jak wyjaśnia BIK w swoim najnowszym komunikacie, o tym, jak wysoka jest miesięczna rata kredytu, decydują trzy zasadnicze kwestie:Jeżeli spłata kapitału rozłożona jest na bardzo długi okres, to – nawet w przypadku bardzo wysokich kredytów gotówkowych – owocuje to obniżeniem comiesięcznego zobowiązania z tytułu spłaty raty kapitałowej, przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika DtI (Debt to Income), czyli relacji sumy wszystkich zobowiązań do dochodu, na bezpiecznym poziomie - tłumaczy BIK.Realia pokazują jednak, że okres kredytowania bywa znacznie krótszy od tego, który został ustalony w umowie kredytowej. Wynika to z tego, że Polacy dość często decydują się na wcześniejszą spłatę kredytu.