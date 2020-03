UOKiK: wcześniejsza spłata kredytu uprawnia do zwrotu prowizji i opłat

Zdecydowałeś się na wcześniejszą spłatę kredytu ratalnego lub chwilówki? Zweryfikuj, czy kredytodawca zwrócił ci pobrane opłaty i prowizje - przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

– Zarówno firmy pożyczkowe jak i banki powinny proporcjonalnie do czasu trwania zawartej umowy rozliczyć i zwrócić konsumentom część wszystkich prowizji i opłat pobranych przy udzieleniu finansowania w przypadku, gdy ten przed czasem zakończenia umowy dokonał spłaty zaciągniętego zobowiązania. Dotyczy to zarówno prowizji, jak i kosztów pośrednictwa oraz innych opłat pobranych przez podmiot finansujący. Pamiętajmy, iż w przypadku pożyczek i kredytów konsumenckich prowizje i opłaty stanowią poważną część kosztów finansowania, dlatego stanowczo domagajmy się zwrotu proporcjonalnej liniowo części tych kosztów w przypadku, gdy dokonaliśmy wcześniejszej spłaty uzyskanego finansowania – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Magdziak Marcin - Fotolia.com Pożyczka Wcześniejsza spłata kredytu uprawnia do zwrotu prowizji i opłat.

Poradnik dla konsumentów:

Konsumencie, jeżeli zdecydowałeś się na wcześniejszą spłatę kredytu konsumenckiego lub pożyczki, sprawdź, czy przedsiębiorca rozliczył się z tobą z pobranych opłat.

Informację o wysokości kosztów twojego kredytu znajdziesz w tabeli opłat i prowizji.

Zwrot opłat powinien być proporcjonalny liniowo i dotyczyć prowizji oraz wszystkich opłat, w tym również kosztów przygotowania umowy czy ubezpieczenia.

Jeżeli przedsiębiorca się z tobą nie rozliczył, złóż reklamację. Możesz powołać się na stanowisko prezesa UOKiK a także na interpretację zasad stosowania art. 49 ukk wydaną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-383/18 (Lexitor).

Jeśli twoja reklamacja zostanie odrzucona, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów - możesz również dochodzić swoich praw w sądzie.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez UOKiK, wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego lub pożyczki uprawnia kredytobiorcę do otrzymania proporcjonalnego zwrotu pobranych opłat i prowizji. Takie stanowisko Urząd sformułował już w 2016 roku, a w maju 2019 zostało ono potwierdzone wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-383/18 (Lexitor).We wspomnianym orzeczeniu Trybunał wyjaśnił, jak w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub pożyczki przedstawia się zakres opłat, których zwrot powinien otrzymać kredytobiorca. Zgodnie z zaprezentowaną wykładnią, zwrotowi podlegają wszystkie możliwe opłaty poniesione przez konsumenta z tytułu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego lub pożyczki.Konsument, który spłacił pożyczkę lub kredyt konsumencki, w przypadku braku dotychczasowego rozliczenia się instytucji finansującej z pobranych opłat i prowizji, powinien złożyć niezwłocznie reklamację. Pomocne w napisaniu reklamacji będzie najnowsze stanowisko prezesa UOKiK, w którym wyjaśnia on wątpliwości dotyczące wcześniejszej spłaty pożyczki lub kredytu konsumenckiego. Stanowisko Prezesa UOKiK można pobrać ze strony finanse.uokik.gov.pl.Zdaniem Prezesa UOKiK,– jest to metoda najbardziej zrozumiała dla konsumentów, najprostsza, przejrzysta i sprawiedliwa. Jest też łatwa do zastosowania przez przedsiębiorców. Polega ona na tym, że instytucja finansowa:. Przepisy dotyczą pożyczek i kredytów konsumenckich zawartych po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, tj. po 18 grudnia 2011 roku. Uwaga na terminy przedawnienia roszczeń Do urzędu docierają sygnały, że część instytucji finansowych już rozlicza się ze swoimi klientami w prawidłowy sposób. Również branża ubezpieczeniowa stosuje metodę liniową przy określaniu wysokości zwrotu składki, gdy klient wypowie umowę w trakcie okresu ubezpieczenia.