BIK: zaciągamy więcej pożyczek, ale na niższe kwoty

BIK prezentuje najnowsze dane dotyczące wyników, jakie wypracował rodzimy rynek pożyczkowy. Z opublikowanego komunikatu wynika, że w pierwszym miesiącu bieżącego roku firmy pożyczkowe udzieliły wprawdzie większej ilości pożyczek aniżeli rok wcześniej (+1,1%), ale ich wartość okazała się niższa (-4,0%).

Najświeższe doniesienia BIK wskazują, że w styczniu 2020 roku firmy pożyczkowe udzieliły Polakom 249,3 tys. pożyczek o wartości 604 mln zł. Średnia wartość udzielonego finansowania wyniosła 2 421 zł, co w ujęciu rocznym oznaczało spadek na poziomie -5,0%.Jak informuje BIK, 1/3 wartości pożyczek udzielonych w styczniu br. dotyczyła kwot powyżej 5 000 zł. W ujęciu liczbowym stanowiły one jednak tylko 9% sprzedaży stycznia 2020 r.Ujemna dynamika liczby udzielanych pożyczek w styczniu 2020 r. dotyczyła tylko dwóch przedziałów pożyczek wysokokwotowych z przedziału 3-5 tys. zł i wynosiła (-4,2%) i > 5 tys. zł (-17,4%) - pisze BIK.W ujęciu wartościowym ujemna dynamika dotyczyła również pożyczek z tych dwóch przedziałów kwotowych i odpowiednio wynosiła (-1,8%) i (-22,9%). Zwraca uwagę duży spadek liczby i wartości pożyczek udzielonych na najwyższe kwoty.W lutym br. dwie duże firmy pożyczkowe przekazały do BIK informacje o pożyczkach udzielonych w 2019 r. W rezultacie dynamiki sprzedaży pożyczek w poprzednich miesiącach prezentowane na powyższym wykresie są nieznacznie wyższe niż we wcześniejszych edycjach Newslettera Pożyczkowego.