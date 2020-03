Emerytura a praca. ZUS podał nowe limity przychodów

Biorąc pod uwagę wysokość dzisiejszych świadczeń rentowo- emerytalnych, dorabianie na emeryturze lub rencie nie stanowi właściwie żadnego zaskoczenia. Niektórzy mogą dorabiać bez limitu, innych obowiązują wyznaczone przez ZUS widełki. Od 1 marca 2020 roku te ostatnie uległy jednak podwyższeniu. To oznacza, że emeryci i renciści mogą zarobić więcej, nie bojąc się przy tym, że ubezpieczyciel zawiesi wypłatę ich pieniędzy lub obetnie jej kwotę.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kto musi informować ZUS o przychodach osiąganych na emeryturze?

Jakie limity przychodów obowiązują od 1 marca 2020 roku?

Od czego zależą limity przychodów emeryta?





osiągnęły powszechny wiek emerytalny,

pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne przysługujące po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

– To właśnie wcześniejsi emeryci oraz renciści muszą kontrolować wysokość swoich przychodów z tytułu dodatkowej pracy.

Świadczeniobiorca, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny może dorabiać bez żadnych ograniczeń i nie martwić się tym, że z powodu przekroczenia limitów jego emerytura będzie zawieszone lub zmniejszone. Taką samą sytuację mają renciści, którzy pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, a ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.



Kliknij, aby powiekszyć fot. vivoo - Fotolia.com Nowe limity dla emerytów i rencistów od 1 marca Od 1 marca są nowe, wyższe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Limity przychodów dotyczą tych osób, którzy pobierają emeryturę lub rentę, ale jeszcze nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego.

Emerytura a praca. Kiedy zmniejszenie, kiedy zawieszenie świadczenia?

nie przekroczymy 3639,10 zł miesięcznie – świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości,

przekroczenie 3639,10 zł, ale nie więcej niż 6758,20 zł powoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia,

przekroczenie 6758,20 zł - wypłata świadczenia będzie zawieszona

Dorabianie na emeryturze coraz powszechniejsze

Obowiązek informowania ZUS o przychodach osiąganych w trakcie pobierania emerytury/renty nie dotyczy osób, któreTym samym limity przychodów dotyczą rencistów oraz tych emerytów, którzy pobierają świadczenie, ale jeszcze nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, który dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.Kwoty, do których mogą dorobić emeryci i renciści zmieniają się co trzy miesiące. Wpływ na zawieszenie lub pomniejszenie świadczenia ma przychód ze stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od której są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne.Nowe limity obowiązują od 1 marca do 31 maja 2020 r. Należy powiadomić ZUS o wysokości osiąganego przychodu jeśli przekroczymy limity. Jeżeli z zawiadomienia o wysokości przychodu, jaki zamierzamy osiągnąć, wynika, że:Zwiększa się liczba pracujących seniorów. W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 proc. Dane z 2018 r. pokazują, że 90 proc pracujących emerytów to osoby w wieku 60-65 lat i więcej. To dobra wiadomość, bo to właśnie ta grupa pracujących emerytów, czyli tych, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych limitów i nie martwić się rozliczeniami z ZUS. W większości, po otrzymaniu świadczenia, aktywność podejmują panie (56 proc. - dane za 2018 r.).