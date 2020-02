Co 5. Polak nie ma oszczędności i nie kontroluje budżetu domowego

Polacy w coraz większym stopniu dbają o swoje oszczędności, rezygnując na to konto z używek, jadania w restauracjach i stawiając na rozsądne zakupy. Przykładają też dużą wagę do codziennego kontrolowania wydatków – wynika z badania zrealizowanego na platformie Ariadna dla serwisu ikalkulator pl. Takie wyniki mogą napawać optymizmem, choć jednocześnie okazuje się, że co piąty z nas ani nie oszczędza, ani też monitoruje swoich finansów.

Finanse domowe pod kontrolą?

Oszczędzanie pieniędzy w młodym wieku

Gdzie szukamy oszczędności?

Budżet domowy Polaka

Badanie zrealizowane przez ikalkulator.pl dowodzi, że w kwestiach finansowych Polakom towarzyszy dość duża roztropność. Niemal co trzeci z nas deklaruje, że monitoruje swoje wydatki na bieżąco, codziennie sprawdzając stan konta. Pewnym zaskoczeniem może być jednak fakt, że taką praktykę najczęściej stosują osoby dobrze zarabiające (38% osób o dochodach pow. 5 tys. zł). Co czwarty z badanych wydatki kontroluje raz w tygodniu, a 23% robi to kilka razy w miesiącu.Jednocześnie pewnym niepokojem może napawać fakt, że 15% z nas zagląda na konto tylko wówczas, gdy sobie o tym przypomni, a kolejne 6% w ogóle tego nie robi. Może to świadczyć nie tylko o dość swobodnym podejściu do tematu finansów, ale także braku zarządzania budżetem domowym oraz braku jakichkolwiek oszczędności. Wielu Polaków nadal żyje od wypłaty do wypłaty, rosną też ich długi – łączna kwota zaległych zobowiązań zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w BIK na koniec września 2019 r. wyniosła 78,7 mld zł.A jak prezentują się nasze oszczędności? Badanie ikalkulator.pl pokazuje, że przeszło co trzeci ankietowany deklaruje, że zaczął odkładać, gdy poszedł do pracy i zarobił pierwsze samodzielne pieniądze. Zazwyczaj, ten czas przypada na wiek 20-26, więc jeśli już, to oszczędności zaczynamy gromadzić w młodym wieku. Zauważalna jest też rosnąca świadomość potrzeby posiadania oszczędności u coraz młodszych roczników. Aż 51% ankietowanych z grupy 18-24 odpowiedziało, że zaczęło oszczędzać, gdy zarobiło pierwsze pieniądze. Dla porównania w grupie 25-34 lata takiej odpowiedzi udzieliło 40% osób, a w grupie 35-44 lata i 44-54 lata – po 32%.Jednak wyniki badania ikalkulator.pl pokazują także, że nie jest aż tak optymistycznie. Co piąty Polak jeszcze nie rozpoczął jeszcze zbierania oszczędności. I o ile zrozumiałym może być fakt, że w najmłodszej grupie badanych odpowiedziało tak 27% ankietowanych, to niepokojąco wyglądają dane w grupie 35-44 i 44-54 – gdzie takiej odpowiedzi udzieliło po 22% ankietowanych.Zapytani o to, gdzie szukać oszczędności, Polacy najczęściej wskazywali na nałogi typu papierosy, alkohol czy słodycze – najwięcej wskazań „zdecydowanie tak” i „tak” spośród wszystkich kategorii (67%). W dalszej kolejności znalazło się: ograniczenie jedzenia na mieście (58%) oraz robienie przemyślanych zakupów spożywczych (57%). Według ankietowanych najtrudniej szukać oszczędności w aktywnych produktach bankowych (konsolidując kredyty, spłacając je na czas, odpowiedzialnie korzystać z karty kredytowej, zamykając konta, których nie używamy), a także obniżając rachunki np. za prąd, wodę, poprzez stosowanie odpowiednich nawyków lub zmianę np. dostawcy energii elektrycznej.Zapytaliśmy też Polaków, które kategorie wydatków zajmują w ich budżetach najwięcej miejsca. Jak wynika z badania ikalkulator.pl, to na zakupy spożywcze i chemiczne wydajemy najwięcej pieniędzy. Aż 52% respondentów wskazało, że ta kategoria jest najbardziej obciążająca dla ich portfela i przeznaczają na nią „dużą” lub „bardzo dużą” część budżetu. Na drugim miejscu są rachunki za prąd, wodę, czynsz itp. (37% wskazań „dużą” i „bardzo dużą” część budżetu), a na trzecim wydatki mieszczące się w kategorii finanse – wszelkie raty kredytów, pożyczek, ubezpieczenia itp. (24% wskazań „dużą” i „bardzo dużą” część budżetu).